Venezuela preocupada por acuerdo de Colombia con la OTAN AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



La Cancillería en un comunicado indicó que "lejos de generar certidumbre y tranquilidad" la reciente aclaratoria del ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, sobre el acuerdo anunciado recientemente "agregan preocupantes supuestos", argumentando que este abre "la puerta a la política guerrerista e intervencionista de dicha Organización en América Latina y el Caribe".



"Es altamente alarmante que se recurra a la OTAN, a sus nefastas credenciales de graves y masivas violaciones a los derechos humanos, y que cuenta además con tecnología y capacidades nucleares, para 'modernizar' las fuerzas armadas colombianas y combatir el crimen organizado transnacional", agregó el escrito.



Villegas el miércoles declaró que el acuerdo con la OTAN no implica bases militares ni tropas ni nada que ponga en riesgo la seguridad y la paz de la región.



Acotó que Colombia "no busca hacer parte de esta organización, pero si establecer un acuerdo de cooperación para tener unas Fuerzas Militares más modernas, transparentes, respetuosas de los derechos humanos y entrenadas en nuevas tecnologías".



Villegas aseveró que la seguridad de la información, ciberseguridad, y lucha contra el crimen organizado transnacional, serán los principales ejes en los que se enfocará el programa de cooperación entre Colombia y la organización atlántica.



Venezuela en el comunicado aseveró que busca sensibilizar al gobierno de Colombia sobre "este delicado asunto que puede comprometer seriamente la paz y la estabilidad de la región", sin dar otros detalles.



redaccion@imagenzac.com.mx CARACAS, Venezuela (AP) -- Venezuela expresó el viernes su preocupación por el anuncio de Colombia sobre la aceptación de un acuerdo de cooperación militar e intercambio de información con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).La Cancillería en un comunicado indicó que "lejos de generar certidumbre y tranquilidad" la reciente aclaratoria del ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, sobre el acuerdo anunciado recientemente "agregan preocupantes supuestos", argumentando que este abre "la puerta a la política guerrerista e intervencionista de dicha Organización en América Latina y el Caribe"."Es altamente alarmante que se recurra a la OTAN, a sus nefastas credenciales de graves y masivas violaciones a los derechos humanos, y que cuenta además con tecnología y capacidades nucleares, para 'modernizar' las fuerzas armadas colombianas y combatir el crimen organizado transnacional", agregó el escrito.Villegas el miércoles declaró que el acuerdo con la OTAN no implica bases militares ni tropas ni nada que ponga en riesgo la seguridad y la paz de la región.Acotó que Colombia "no busca hacer parte de esta organización, pero si establecer un acuerdo de cooperación para tener unas Fuerzas Militares más modernas, transparentes, respetuosas de los derechos humanos y entrenadas en nuevas tecnologías".Villegas aseveró que la seguridad de la información, ciberseguridad, y lucha contra el crimen organizado transnacional, serán los principales ejes en los que se enfocará el programa de cooperación entre Colombia y la organización atlántica.Venezuela en el comunicado aseveró que busca sensibilizar al gobierno de Colombia sobre "este delicado asunto que puede comprometer seriamente la paz y la estabilidad de la región", sin dar otros detalles. Agregar a favoritos venezuela

colombia

otan

acuerdo