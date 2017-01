‘Vengo a hacer equipo; México nos necesita más que nunca’: Videgaray Excélsior

Vengo a hacer equipo con ustedes, en un momento en que México nos necesita a todos más que nunca, enorme, las amenazas ahí, están, pero las oportunidades y nuestras fortalezas son enormes y una de ellas, tal vez la más importante son ustedes", señaló el canciller.

El presidente Enrique Peña Nieto instruyó al nuevo titular de Relaciones Exteriores a sentar las bases para construir una relación de trabajo constructiva con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien rendirá protesta el próximo 20 de enero.



El canciller Luis Videgaray convocó a los embajadores y cónsules de México en los distintos países a sostener una reunión en los próximos días a fin de delinear el trabajo que el cuerpo diplomático mexicano deberá realizar durante 2017.



Lo anterior, en el marco de la entrega recepción de las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al nuevo canciller, Luis Videgaray, por parte de la ex secretaria Claudia Ruiz Massieu, estando como testigo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.



Por otra parte, Videgaray Caso reconoció al profesionalismo en el servicio público que desempeñó la ex canciller, Claudia Ruiz Massieu. Esos atributos, estos talentos palidecen ante la capacidad que tiene de trabajar e ir recorriendo el mundo en favor de México. Es una idealista, que cree en ese ideal, y nos contagia”, dijo el canciller.



