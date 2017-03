Veracidad de la información Juan Francisco del Real Sánchez

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

Resulta útil tener a la mano datos, pero con tanta información publicada en línea difícilmente se puede comprobar la veracidad de la misma, lo cual puede ocasionar problemas inimaginables. Si bien el internet ha logrado unirnos más y ha sido de apoyo para movilizaciones, no se puede dejar de lado el peligro con tanto flujo de información falsa en plataformas como Facebook o Twitter.

La información en los asuntos públicos es poder, y en la lucha por el poder el generar desinformación es una herramienta que varios actores utilizan. Sin embargo, no se ve más allá de la llana y simple distorsión con intereses perversos, sin considerar que la percepción ciudadana de temor, inseguridad e ingobernabilidad no ayuda ni abona al desarrollo, empleo y paz de las familias.

El ser humano busca noticias llamativas o hasta cierto punto morbosas; y esto ha sido la razón del surgimiento de un sinfín de escritores y páginas web dedicadas a llamar la atención, de esta manera consiguen más visitas a sus sitios web logrando grandes ganancias.

El resultado de toda esta desinformación puede tener graves consecuencias tanto personales como sociales; pueden desprestigiar empresas que las lleven a la ruina, demeritar logros que con mucho trabajo se han conseguido, difamar a personas provocándoles severos problemas, etcétera. Hablando como sociedad se puede crear un pánico colectivo, una psicosis en la sociedad que hace que el problema en cuestión se agrave más en lugar de solucionarlo, provocando una desestabilidad social.

La veracidad de la información pública es una tarea de todos los actores; el escritor Mark Twain decía que es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Es por eso que cada uno desde sus diferentes trincheras, debe ser responsable de lo que comparte, de lo que informa y la obligación de verificar la autenticidad, hacerlo es de suma importancia para el crecimiento personal como social.



opinion@imagenzac.com.mx Ningún investigador hubiera imaginado las ventajas que la tecnología traería para tener fuentes de información al alcance de un clic, sin embargo no se habían previsto las desventajas por hacer mal uso, tal es el caso del exceso de información y desinformación que está al alcance a través de internet.Resulta útil tener a la mano datos, pero con tanta información publicada en línea difícilmente se puede comprobar la veracidad de la misma, lo cual puede ocasionar problemas inimaginables. Si bien el internet ha logrado unirnos más y ha sido de apoyo para movilizaciones, no se puede dejar de lado el peligro con tanto flujo de información falsa en plataformas como Facebook o Twitter.La información en los asuntos públicos es poder, y en la lucha por el poder el generar desinformación es una herramienta que varios actores utilizan. Sin embargo, no se ve más allá de la llana y simple distorsión con intereses perversos, sin considerar que la percepción ciudadana de temor, inseguridad e ingobernabilidad no ayuda ni abona al desarrollo, empleo y paz de las familias.El ser humano busca noticias llamativas o hasta cierto punto morbosas; y esto ha sido la razón del surgimiento de un sinfín de escritores y páginas web dedicadas a llamar la atención, de esta manera consiguen más visitas a sus sitios web logrando grandes ganancias.El resultado de toda esta desinformación puede tener graves consecuencias tanto personales como sociales; pueden desprestigiar empresas que las lleven a la ruina, demeritar logros que con mucho trabajo se han conseguido, difamar a personas provocándoles severos problemas, etcétera. Hablando como sociedad se puede crear un pánico colectivo, una psicosis en la sociedad que hace que el problema en cuestión se agrave más en lugar de solucionarlo, provocando una desestabilidad social.La veracidad de la información pública es una tarea de todos los actores; el escritor Mark Twain decía que es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Es por eso que cada uno desde sus diferentes trincheras, debe ser responsable de lo que comparte, de lo que informa y la obligación de verificar la autenticidad, hacerlo es de suma importancia para el crecimiento personal como social. Agregar a favoritos noticias falsas

pánico colectivo

verificar la autenticidad

información verificada

desestabilidad social