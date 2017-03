Verán dónde hacer recortes si anulan el impuesto ecológico Redacción

Destacó que el tema, que ha causado controversia y ha puesto en la mira nacional al estado, “ya no está en mis manos, ahora está en la máxima tribuna de este país, en el máximo poder, en la Suprema Corte de Justicia”.



De obtener una respuesta negativa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, detalló que el estado tendrá que modificar todo el paquete económico, “Ley de Hacienda que por ende te modifica el ingreso y el egreso que repercutirá en que el estado”, debido a que se recaudará y saldrá menos recurso.



“Yo no quiero especular ni victimizar ni decirles que va a repercutir en los más necesitados, tenemos que hacer un análisis muy a detalle de esos mil 200 millones de pesos si no entraran en las arcas de Zacatecas y en qué programas y secretarías se tendrá que restar”, dijo.



Aseveró que el estado tiene que estar preparado para los dos escenarios, “pero también estoy consciente de que hoy Zacatecas ya ganó” al estar en la vista desde el centro del país, “porque saben que tenemos un problema económico y también espero la solidaridad, más allá del resultado de un litigio, la solidaridad de la industria con Zacatecas”.



Agregó que las empresas establecidas en el estado generan muchos beneficios, pero de la misma forma muchos compromisos.



Asimismo, declaró que respeta la postura del titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), Víctor Armas Zagoya, “Víctor a final de cuentas no está viendo por su persona, está viendo por los intereses de Zacatecas al igual que lo estamos haciendo todos”.



Respecto al recorte de los recursos destinados a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) expresó que se está viviendo una situación económica difícil, no solo en Zacatecas sino en todo el país, “pero tenemos que hacerle frente de manera inteligente y de manera creativa”.



