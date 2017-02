Versos a Nuestra Señora de los Dolores por José de Castro Salvador Lira

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía) Fray José de Castro fue un poeta nacido en Zacatecas en 1648. Según refiere Mariano Beristáin, perteneció a la orden franciscana. Fue lector de Teología, proministro y padre de la Santa Provincia de San Francisco de Zacatecas. Entre otros puntos, Beristáin comenta que fue misionero apostólico, provincial y vocal en el capítulo general de Roma de 1688, hecho que lo llevó a visitar la Santa Sede. Sus últimos días los pasó como predicador apostólico del colegio de la Santa Cruz de Querétaro, donde falleció.



Gran parte de sus obras poéticas se conocieron de manera manuscrita en su tiempo, debido a los usos y modos de circulación de la época. No debe olvidarse que, por ejemplo, Las soledades de Góngora se conocieron por vez primera en manuscrito y el cordobés jamás las vio salidas de las prensas. En el caso de José de Castro, muchas de sus obras fueron de esta manera, aunque otras se editaron e imprimieron en más de una ocasión.



El más célebre, Viaje de América a Roma, poema festivo de su viaje a la península itálica. La primera edición salió en Madrid por Juan García Infanzón en 1689. Fue reimpresa en México por la casa editorial de Rodríguez Lupercio en 1690.



Otra obra de especial interés es Varias poesias a lo divino…, reimpresas en México por la casa de la Viuda de Don José Bernardo de Hogal en 1746. De momento no se ha podido encontrar lo que sería la primera edición, con todo y que existan varios cuestionamientos al respecto. Se trata de un texto que contiene Décimas a Nuestra Señora de los Dolores, Acto de Contrición, Redondillas a las llagas de N. S. Padre S. Francisco y Acto de contrición en octavas.



Sobre Décimas a Nuestra Señora de los Dolores es probable que sean las Lamentaciones a la Virgen María Dolorosa que Beristáin comenta. En todo caso, se trata de un conjunto de 50 décimas laudatorias al dolor de la Virgen María en el clímax del Viernes Santo.



El estilo de José de Castro en estos versos busca encomiar la imagen a partir de puntos y elementos grávidos. Tal es el caso, por ejemplo, de la onceava décima que contrasta la pleitesía de los astros ante el dolor y la pérdida:

Sol y Luna con desmayos

pagan al dolor tributo,

y arrastran funesto luto,

en vez de lucientes rayos:

Corteses fueron ensayos

mostrar que sienten sus cruces

y visten doce capuces

con estilo singular

el pésame quieren dar

a la Reyna de las luces.

José de Castro da una imagen de contenido emblemático: el llanto de las estrellas por el eclipse del Sol más alto y la reina de las luces. Retrato poético de la crucifixión y el dolor de la eterna señora. *Escritor e investigador



capital@imagenzac.com.mx fue un poeta nacido en Zacatecas en 1648. Según refiere, perteneció a la orden franciscana. Fue lector de Teología, proministro y padre de la Santa Provincia de San Francisco de Zacatecas. Entre otros puntos, Beristáin comenta que fue misionero apostólico, provincial y vocal en el capítulo general de Roma de 1688, hecho que lo llevó a visitar la Santa Sede. Sus últimos días los pasó como predicador apostólico del colegio de la Santa Cruz de Querétaro, donde falleció.Gran parte de sus obras poéticas se conocieron de manera manuscrita en su tiempo, debido a los usos y modos de circulación de la época. No debe olvidarse que, por ejemplo, Las soledades de Góngora se conocieron por vez primera en manuscrito y el cordobés jamás las vio salidas de las prensas. En el caso de, muchas de sus obras fueron de esta manera, aunque otras se editaron e imprimieron en más de una ocasión.El más célebre, Viaje de América a Roma, poema festivo de su viaje a la península itálica. La primera edición salió en Madrid por Juan García Infanzón en 1689. Fue reimpresa en México por la casa editorial de Rodríguez Lupercio en 1690.Otra obra de especial interés es Varias poesias a lo divino…, reimpresas en México por la casa de la Viuda de Don José Bernardo de Hogal en 1746. De momento no se ha podido encontrar lo que sería la primera edición, con todo y que existan varios cuestionamientos al respecto. Se trata de un texto que contiene Décimas a Nuestra Señora de los Dolores, Acto de Contrición, Redondillas a las llagas de N. S. Padre S. Francisco y Acto de contrición en octavas.Sobre Décimas a Nuestra Señora de los Dolores es probable que sean las Lamentaciones a la Virgen María Dolorosa quecomenta. En todo caso, se trata de un conjunto de 50 décimas laudatorias al dolor de la Virgen María en el clímax del Viernes Santo.El estilo deen estos versos busca encomiar la imagen a partir de puntos y elementos grávidos. Tal es el caso, por ejemplo, de la onceava décima que contrasta la pleitesía de los astros ante el dolor y la pérdida:José de Castro da una imagen de contenido emblemático: el llanto de las estrellas por el eclipse del Sol más alto y la reina de las luces. Retrato poético de la crucifixión y el dolor de la eterna señora. Agregar a favoritos historia

análisis

literatura

época virreinal

poeta

poesía

zacatecas