Viaja Maradona para apoyar al Napoli frente al Real Madrid 

Casi 30 años después, Maradona estará presente en el estadio Santiago Bernabéu para alentar a la escuadra italiana en busca de su mayor hazaña en la Liga de Campeones.



El argentino era el astro indiscutido del Napoli en ese partido de 1987 por la Copa de Europa, que los merengues ganaron por un acumulado de 3-1. El miércoles, será el fanático número uno.



Maradona y unos 10 mil "tifosi" viajaron a Madrid para lo que podría ser un momento histórico del club en la máxima competencia europea de clubes. Napoli tiene la oportunidad de llegar a cuartos de final por primera vez en su historia.



"Si yo fuese profeta no necesitaría ser jugador", dijo Maradona cuando le pidieron un pronóstico para el partido de ida a su arribo a la capital española.



Es apenas la segunda vez que Napoli llega a octavos de final en el torneo. En la edición de 2011-2012 fue eliminado en esta instancia por el Chelsea.



Maradona, de 56 años, fue invitado por el presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, a presenciar el partido contra el campeón defensor en Madrid. Se hospeda en el hotel del equipo y, según trascendidos, dará una charla de aliento a los jugadores antes del partido del miércoles



"Con todo el respeto a Maradona, que ha sido uno de los mejores, temo más a los que están en el campo y a los que jueguen mañana", comentó el técnico del Madrid, Zinedine Zidane, quien es también un exfutbolista legendario.



