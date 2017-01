Viajando con el zodiaco Raúl Muñoz del Cojo

No sé si usted confíe en estas predicciones, pero lo que sí le aseguro es que a su servidor cuando tiene oportunidad o las encuentra en algún medio impreso siempre las leo. Por lo pronto comparto con usted parte de la publicación de Melissa Locker de T+L, donde le sugiere cual es el mejor destino según su horóscopo.

Para Capricornio (dic 22 - ene19) quienes su personalidad es reservada, pero aman tener a la gente a su alrededor. Las vacaciones que sepan mezclar a la familia y diversión serán siempre una muy buena opción. El destino ideal para ellos es Hawai, donde una casa rentada para todos o un hotel todo incluido enmarcarían su mejor temporada de descanso.

Los de Acuario (ene 20 - feb 18) se caracterizan por su independencia y tendencia a repetir destinos continuamente. Para ellos las vacaciones ideales pueden ser en las cataratas de Iguazú o en los lagos salados de Bolivia.

Las tendencias de escape de los Piscis (feb 19 - mar 20) hacen de sus vacaciones algo obligatorio. Como su nombre lo dice, también los nacidos entre estas fechas están íntimamente relacionados con el agua. Sus destinos favoritos serán los que ofrecen agua, naturaleza y cultura. Las vacaciones ideales para ellos serían las Islas Fiji o tener un retiro espiritual en cualquier lugar alejado de la civilización.

La independencia que caracteriza a los nacidos bajo el signo de Aries (mar 21- abr 19) los llevará a destinos donde no malgasten su tiempo al lado de una alberca. Generalmente la aventura los mueve y los hace buscar en cada ocasión lugares de este tipo. El viaje ideal para ellos sería visitar las villas del mar en Bulgaria, un tour guiado por Corea del Norte o una aventura en Tikal, Guatemala.

Los Tauro (abr 20 - may 20) son conocidos por ser de corazón caliente y amorosos, les gustan los lujos y son algo egoístas. La mejor época del año para salir es el invierno y este descanso hará que aflore su verdadera personalidad. El lugar ideal para vacacionar es un hotel con muy buena vista en Rhode Island o cualquier chalet en las montañas.

Los Géminis (may 21- jun 20) nos caracterizamos por ser adaptables a casi cualquier situación, somos flexibles pero limitados y esto logra que nos aburramos fácilmente especialmente cuando no existen retos de por medio. Para nosotros las ciudades grandes son un reto ya que las múltiples tareas a encontrar son suficientes para sus días de asueto. El destino ideal para este signo es un viaje a las islas de Croacia, o estar algunos días en capitales mundiales como Berlín o Roma.

Las vacaciones en familia o las escapadas de fin de semana con amigos cercanos son la característica principal de los nacidos bajo el signo de Cáncer (jun 21 - jul 22). En cualquier oportunidad tomarán su auto y se desplazarían aunque fuera a desayunar a un lugar cercano. Los destinos ideales para ellos en esta temporada son un viaje en familia por algún estado de la costa oeste de los Estados Unidos o alguna escapada a las montañas.

Si hablamos del carácter del león, tendremos siempre a una fiera temperamental y caprichosa, por esto a los nacidos bajo el signo de Leo (jul 23 - ago 22) amaran estar en donde la aventura se encuentra y puedan ser fácilmente El Centro de atención. Su lugar ideal para vacacionar esta temporada se encuentra en Nueva York, tomar un yate por el sur de Francia o irse de prolongada fiesta en los clubes de Los Angeles o Ibiza.

Si es usted un Virgo (ago 23- sep 22) es de seguro un amantes de los itinerarios detallados. Le gustará también disfrutar de cafés y restaurantes donde cuiden cualquier cosa para deleitar su espíritu. Para ellos el lugar ideal de vacaciones se encuentra en el sur de Italia, París o una visita a los ranchos turísticos de los Estados Unidos.

Para los nacidos en la influencia de Libra (sep 23-oct 22), lo mejor es la tranquilidad y un rincón romántico. Los destinos que tengan esquinas románticas y buena compra harán de su viaje una experiencia increíble. El lugar ideal para la temporada es un retiro en algún pueblo de México o acudir a una vendimia en cualquier viñedo.

Para los escorpiones (oct 23 - nov 21) y dada su intensa naturaleza, en las vacaciones se tienen que recargar en su totalidad. Para ellos el destino ideal es Tanzania o cualquier paisaje montañoso como el que se puede tener en la sierra de Chihuahua.

En la astrología, los sagitario (nov 22- dic 21) son un centauro armado listo para la pelea. Como viajeros siempre estarán buscando algo bueno y novedoso. Sus vacaciones ideales las tendrían en Estambul, Turquía o en Taos, Nuevo México.



