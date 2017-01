Videgaray es canal con EU: Rubin; encuentro con senadores Excélsior

El representante republicano de ese país en México afirma que las piñatas y sones contra Trump no abonan a fortalecer el diálogo entre las dos naciones



“Sin duda es alguien que reconoce a Trump y creo que va a poder ser un canal nuevo, importante de esta relación, y se espera que sea un canal facilitador de este diálogo”, agregó en su visita al Senado.



Rubin habló con el coordinador del PRD, Miguel Barbosa, quien participó en una posada donde se rompió una piñata con la figura de Trump, y hace unos días subió a Facebook el video de un son con insultos al Presidente electo.



Rubin reconoció que estas acciones no ayudan a fortalecer el diálogo bilateral.



VIDEGARAY FACILITARÁ EL DIÁLOGO CON EU: RUBIN



La llegada de Luis Videgaray a la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) facilitará el diálogo del gobierno mexicano con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pues existe confianza, manifestó el representante de los republicanos en México, Larry Rubin. Creo que el presidente Peña Nieto así lo ha expresado, sin duda Luis Videgaray es alguien que reconoce al presidente electo Trump y creo que va a poder ser un canal nuevo, importante, de esta relación, y se espera que sea un canal facilitador de este diálogo entre poderes Ejecutivos. Creo que Luis Videgaray cuenta con el apoyo y confianza del Presidente”, dijo durante su visita al Senado de la República.

En entrevista con Excélsior, Larry Rubin, candidato a embajador de Estados Unidos en este país, rechazó, además, que Donald Trump sea “el enemigo” de México, aun cuando sus promesas de campaña que afectan a este país se vayan cumpliendo poco a poco.

Lo importante es que a partir del 20 de enero, cuando entra el presidente Trump en funciones, será de vital importancia que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo trabajen de la mano con sus pares, que se puedan demostrar las ventajas del TLCAN y la vertiginosa relación comercial, y creo que se tendrá que hacer no solamente con el presidente Donald Trump sino también con el secretario de Comercio, Wilbur Ross; con el secretario de Estado, Rex Tillerson, y todo el equipo cercano al Presidente”, expresó.

El republicano se dijo listo para aceptar la nominación como sustituto de la actual embajadora Roberta Jacobson, si así lo decide el próximo Presidente de la Unión Americana. Si así lo decide el Presidente electo, el que yo pueda servir en la construcción del diálogo entre las dos naciones, lo haré con mucho gusto”, contestó.

SE REÚNE CON BARBOSA



En medio de la polémica de dichos y hechos que legisladores mexicanos han encabezado en respuesta a los ataques contra México del presidente electo Donald Trump, republicanos iniciaron acercamientos con los líderes de las bancadas en el Senado de la República.



El presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, visitó el Senado para reunirse con el coordinador de los perredistas, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien justo hace un mes fue anfitrión de una posada en la que se rompió una piñata con la figura de Trump. Vamos a estar buscando, en las próximas semanas, acercarnos a diferentes grupos parlamentarios, a diferentes líderes del Congreso, justo ayudando o coadyuvando a que esto se dé, que haya un marco de confianza entre México y Estados Unidos”, contestó Rubin.

SON JAROCHO



Recientemente Miguel Barbosa subió a su cuenta de Facebook un son jarocho con insultos para Donald Trump, y en diciembre pasado rompió una piñata con la efigie del próximo Presidente. Antes del encuentro con el senador mexicano, el político estadunidense reconoció que estas acciones no coadyuvan a mejorar la relación con el próximo gobierno estadunidense. No es tanto a Donald Trump que molestan mucho estas acciones, sino a los americanos que son aliados de México, y al igual que a muchos mexicanos; no creen que sea la manera más correcta o idónea de fortalecer la relación”, dijo.

El republicano Larry Rubin y el senador Miguel Barbosa sostuvieron un encuentro privado de 30 minutos en oficinas del Senado. En un escueto boletín, el PRD informó que ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre la agenda de la relación bilateral México-Estados Unidos.



