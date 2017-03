Videgaray: México llevará asunto de migrantes ante la ONU AP

Luis Videgaray dijo que México ya sostuvo una reunión de trabajo con la oficina de las Naciones Unidas.



El presidente estadounidense Donald Trump ha prometido que incrementará las deportaciones, y algunos activistas dicen que agentes de Estados Unidos están violando los derechos de los migrantes durante el proceso.



En declaraciones ante el Senado mexicano, Videgaray enfatizó que les ha dicho a las autoridades estadounidenses que México no aceptará deportados de terceros países. En un comunicado de políticas de seguridad, el gobierno estadounidense había planteado la posibilidad de que personas que no fueran mexicanas pudieran ser deportadas a México si habían ingresado a Estados Unidos desde ese país.



"México no tiene porqué, y no recibirá deportaciones que vengan de Estados Unidos de personas que no sean mexicanos. Así lo hemos hecho saber a nuestros interlocutores", afirmó Videgaray, refiriéndose a la visita de la semana pasada del secretario de Estado y el de Seguridad Nacional estadounidenses.



Videgaray dijo que México desea una negociación "integral" con Washington, en la que se incluyan cuestiones como el comercio, la inmigración, la seguridad y otras.



"Todos los temas están sobre la mesa de manera simultánea", afirmó.



