#Video: Barrendero encierra un automóvil con 40 botes de basura Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El auto quedó entre 40 botes de basura. (Cortesía) al este de China, medios locales reportaron un suceso bastante curioso, pues transeúntes de una de las calles, se encontraron con un automóvil rodeado por 40 botes de basura.



El extraño acontecimiento fue reportado por People’s Daily China, quienes compartieron un video donde se ve a un barrendero tomar los botes de basura verdes y rodear poco a poco la camioneta negra, dejándola completamente en el encierro.







De acuerdo a declaraciones del trabajador chino, quiso darle una lección al dueño del auto, ya que se había estacionado en un lugar prohibido y esto lo hizo enojar.



Desafortunadamente la reacción del dueño no fue filmada, pero seguramente no le pareció la idea de tener su auto rodeado por basura, aunque esto le enseñará a estacionarse donde debe hacerlo.



elpais@imagenzac.com.mx CHINA.- En la provincia de Anhui,, medios locales reportaron un suceso bastante curioso, pues transeúntes de una de las calles,El extraño acontecimiento fue reportado por People’s Daily China, quienes compartieron un video donde se ve a un barrendero tomar los botes de basura verdes y rodear poco a poco la camioneta negra, dejándola completamente en el encierro.De acuerdo a declaraciones del trabajador chino,Desafortunadamente la reacción del dueño no fue filmada, pero seguramente no le pareció la idea de tener su auto rodeado por basura, aunque esto le enseñará a estacionarse donde debe hacerlo. Agregar a favoritos basura

china

barrendero

prohibido