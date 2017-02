Video: Difunden presunto secuestro de mujer en Uruapan Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Los hechos ocurrieron el pasado 17 de febrero a plena luz del día, cuando cuatro sujetos armados someten a una mujer, la bajan de su auto y se la llevan en otro



De acuerdo con las imágenes, los hechos ocurrieron el pasado viernes 17 de febrero, sin embargo, no se precisa el lugar exacto donde se habría cometido el delito.



En la grabación, se ve a un automóvil Jetta blanco estacionado, al momento de que se acerca el vehículo de la víctima, un Mercedes Benz del mismo color, el Jetta arranca y avanza para quedar cruzado en la vialidad y evitarle el paso a la mujer, quien al percatarse de cuatro sujetos armados que le apuntaban, intenta hacer una maniobra para evitarlo, sin embargo, los hombres descienden del auto y caminan a pie rodeando el auto de lujo, le apuntan con un arma, la bajan y se la llevan en el Jetta.



Todo eso ocurre en apenas 40 segundos.



Al fondo se ve un vehículo negro, pero no se sabe si era una persona que pasa por ahí o también participó en el secuestro.



Las autoridades de Uruapan no han proporcionado información del hecho y hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer y su paradero.



En un inicio, se habría indicado que el secuestro ocurrió en Cuernavaca, pero más tarde se aclaró que fue en Uruapan, Michoacán.



Mira aquí las imágenes.









elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Un video compartido en redes sociales muestra el preciso momento en que una mujer es presuntamente secuestrada en calles de Uruapan, Michoacán.De acuerdo con las imágenes, los hechos ocurrieron el pasado viernes 17 de febrero, sin embargo, no se precisa el lugar exacto donde se habría cometido el delito.En la grabación, se ve a un automóvil Jetta blanco estacionado, al momento de que se acerca el vehículo de la víctima, un Mercedes Benz del mismo color, el Jetta arranca y avanza para quedar cruzado en la vialidad y evitarle el paso a la mujer, quien al percatarse de cuatro sujetos armados que le apuntaban, intenta hacer una maniobra para evitarlo, sin embargo, los hombres descienden del auto y caminan a pie rodeando el auto de lujo, le apuntan con un arma, la bajan y se la llevan en el Jetta.Todo eso ocurre en apenas 40 segundos.Al fondo se ve un vehículo negro, pero no se sabe si era una persona que pasa por ahí o también participó en el secuestro.Las autoridades de Uruapan no han proporcionado información del hecho y hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer y su paradero.En un inicio, se habría indicado que el secuestro ocurrió en Cuernavaca, pero más tarde se aclaró que fue en Uruapan, Michoacán.Mira aquí las imágenes. Agregar a favoritos secuestro

mujer

uruapan

méxico