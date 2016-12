Video: El enfado de Piqué en Barcelona Excélsior

La familia llegó a las instalaciones del aeropuerto acompañados del hermano y secretaria de la cantante, quien abrió una sombrilla para que no pudieran captar nada las cámaras.



Metros después, Piqué tomó la cámara y le mencionó que “¡Ya está bien! No quiero fotos”.



La reportera buscó de nueva captar a la pareja y así lo consiguió, pero la secretaria tomó un gorro e impidió la visibilidad.



“¡Felicidades por tu trabajo!”, fueron las palabras irónicas del blaugrana.



Gerard Piqué recibió un permiso del entrenador Luis Enrique para pasar la Navidad en Colombia. Esta autorización también la obtuvieron Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar.







