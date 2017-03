Video: Golpea y se da a la fuga tras un accidente de tránsito Excélsior

Los hechos ocurrieron en el Circuito Interior y la calle de Tilos, cerca del Plantel educativo Justo Sierra.



Según testigos el hombre del Datsun que no contaba con un seguro para su vehículo, golpeó por la parte de atrás a una camioneta.



Al llegar el ajustador del seguro de la camioneta, le señaló que él era el responsable del incidente por no guardar su distancia entre los autos, en ese momento el sujeto se puso agresivo y empezó a golpear al ajustador.



Otro hombre, que al parecer es empleado del colegio Justo Sierra, intentó calmar al llamado #LordFurioso, pero este lo aventó con fuerza a la avenida.



En ese momento iba pasando un camión y alcanzó a atropellar al hombre que solo intentó calmar los ánimos, reportes indican que el herido fue llevado al Hospital Magdalena de las Salinas.



En tanto el sujeto golpeador logró darse a la fuga.



Las placas del auto Datsun color crema fueron reportadas como MVY-4524.







golpes

violencia

problema

accidente de tránsito