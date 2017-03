Video: Maluma besa en la boca a una fan en show de Miami Excélsior

El cantante colombiano se pone romántico con una admiradora que subió al escenario durante su concierto en la Florida; la seguidora Manuela Álvarez cuelga el video en su Instagram colmado de fotos suyas en bikini



Incluso la fanática del reguetonero registró todo con su smartphone, hasta cuando le dedicó un tema lento y luego la besó apasionadamente, en el Jackie Gleason Theatre de esa ciudad.



Álvarez, originaria de Medellín, Colombia, jamás imaginó que su noche terminaría besando a su ídolo y coterráneo.



"Yo no lo podía creer, fue una experiencia inigualable. Nunca pensé que yo iba a terminar en el escenario", dijo la sensual joven al programa Un Nuevo Día, de la cadena hispana Telemundo.



"Maluma me cambió la vida", escribió en su cuenta de Instagram donde colgó el video y la cual está colmada de fotos suyas en bikini.



Una publicación compartida de M a n u e l a (@wellllaaa) el 13 de Mar de 2017 a la(s) 9:08 PDT ​



