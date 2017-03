Video: Niña sale volando por fuertes vientos y se vuelve viral Excélsior

En la ciudad de Cleveland una niña fue víctima de las rápidas ráfagas de la ciudad y las imágenes acompañadas de la canción Come fly with me se popularizo



El video es de la cámara de seguridad de su casa, y se observa a Madison de cuatro años caminar hacia la puerta de su casa y abrirla, sin embargo, el viendo fue más fuerte y la levantó hasta lanzarla hacia el otro lado.



Su madre se observa al fondo de la imagen, quien corre a ayudarla.



CLEVELAND.- Una pequeña niña de la localidad de Lyndhurst, en Cleveland, Ohio, se convirtió en una sensación en redes sociales, después de ser víctima de las fuertes ráfagas de viento que se reportaron en la zona.

El video es de la cámara de seguridad de su casa, y se observa a Madison de cuatro años caminar hacia la puerta de su casa y abrirla, sin embargo, el viendo fue más fuerte y la levantó hasta lanzarla hacia el otro lado.

Su madre se observa al fondo de la imagen, quien corre a ayudarla.

Afortunadamente la niña no sufrió ningún daño, pero su madre decidió acompañar el video con la canción 'Come Fly with Me' de Frank Sinatra y se viralizo rápidamente en Facebook.







