Video: Pelea entre jugadores de Boca Juniors en entrenamiento Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



El cuadro Xeneize realizaba su sesión del día en sus instalaciones, comandada por el técnico Guillermo Barros Schelotto. Durante el interescuadras, el cual filmaban algunas cámaras de televisión, la tensión llegó cuando la riña comenzó, lejos del balón.



En imágenes captadas por TyC Sports, se observa al defensa Juan Manuel Insaurralde lanzando golpes a su compañero y Jonathan Silva, quien se desempeña como lateral derecho.



Otro elemento se percata de la gresca e intervino, pero poco pudo hacer ante la fuerza de los dos involucrados en dicha pelea. Instantes más tarde todo el equipo se dio cuenta de lo sucedido y corrieron a separar a sus compañeros.











El técnico del equipo sacó de la práctica a los dos elementos y los mandó a los vestidores.

"¿Para qué mierda se creen que están acá?. Los dos fuera, si no quieren, no vuelvan más. Váyanse los dos y no vuelvan más", dijo el Schelotto a sus dos pupilos. La intensidad de los entrenamientos en los equipos de futbol es cada vez mayor, pero en esta ocasión los ánimos aumentaron hasta el grado de llegar a los golpes entre compañeros. Fue en la práctica de Boca Juniors en donde se suscitó un altercado que protagonizaron Juan Manuel Insaurralde y Jonathan Silva.El cuadro Xeneize realizaba su sesión del día en sus instalaciones, comandada por el técnico Guillermo Barros Schelotto. Durante el interescuadras, el cual filmaban algunas cámaras de televisión, la tensión llegó cuando la riña comenzó, lejos del balón.En imágenes captadas por TyC Sports, se observa al defensa Juan Manuel Insaurralde lanzando golpes a su compañero y Jonathan Silva, quien se desempeña como lateral derecho.Otro elemento se percata de la gresca e intervino, pero poco pudo hacer ante la fuerza de los dos involucrados en dicha pelea. Instantes más tarde todo el equipo se dio cuenta de lo sucedido y corrieron a separar a sus compañeros.El técnico del equipo sacó de la práctica a los dos elementos y los mandó a los vestidores. Más tarde, en conferencia de prensa ambos jugadores hablaron de lo sucedido. "Lo ocurrido queda dentro. Ahora no reímos, pero sabemos que la actitud no fue buena y no volverá a suceder", dijo Jonathan Silva, mientras que su compañero dejó en claro que no volverá a suceder.



elpais@imagenzac.com.mx Agregar a favoritos deportes

boca juniors

pelea

entrenamiento