Video: Presunto funcionario golpea a viejito y a un estudiante

La verdad me dio mucho coraje y por ese motivo grabe el acontecimiento , los señores antes de ser grabados estaban agrediendo física y verbalmente al señor del puesto de dulces que se gana la vida honradamente hasta que fueron sorprendidos grabándolos ya no le pegaron al señor pero en cuestión de 2 minutos se salió de control y uno de ellos, el señor de verde me agredió a mi y a otro chavo de prepa 3 que es menor de edad y lo golpeó gravemente todo porque estábamos defendiendo al señor…”