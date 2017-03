Video: Putin toma el micrófono y canta cover de Radiohead Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El presidente de Rusia demuestra que podría ser un digno reemplazo de Thom York, con su versión rusa de Creep



Un video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra al presidente de Rusia entonando la canción ‘Creep’, uno de los temas más emblemáticos de la banda británica de rock alternativo.



Con micrófono en mano y orquesta incluida, Putin demuestra que podría ser un digno reemplazo de Thom York, líder de Radiohead.



I wish I was special (ojalá yo fuera especial)”, canta el jefe del Kremlin en un rústico inglés.



Bueno, en realidad Putin sí está cantando, pero no es lo que parece.



El video es un ingenioso montaje en el que la canción original fue reemplazada por el himno de York y sus secuaces, ya que las imágenes pertenecen a un evento de caridad de 2010 en el que el mandatario ruso interpretó la melodía ‘Blueberry Hill’, un clásico del cancionero popular estadunidense que inmortalizaron leyendas como Louis Armstrong y Fats Domino, explicó el sitio musical británico NME.



Como diría su buen ‘amigo’ Donald Trump, solo se trata de #FakeNews.





​



elpais@imagenzac.com.mx LONDRES.- Vladimir Putin no canta mal las… de Radiohead.Un video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra al presidente de Rusia entonando la canción ‘Creep’, uno de los temas más emblemáticos de la banda británica de rock alternativo.Con micrófono en mano y orquesta incluida, Putin demuestra que podría ser un digno reemplazo de Thom York, líder de Radiohead.I wish I was special (ojalá yo fuera especial)”, canta el jefe del Kremlin en un rústico inglés.Bueno, en realidad Putin sí está cantando, pero no es lo que parece.El video es un ingenioso montaje en el que la canción original fue reemplazada por el himno de York y sus secuaces, ya que las imágenes pertenecen a un evento de caridad de 2010 en el que el mandatario ruso interpretó la melodía ‘Blueberry Hill’, un clásico del cancionero popular estadunidense que inmortalizaron leyendas como Louis Armstrong y Fats Domino, explicó el sitio musical británico NME.Como diría su buen ‘amigo’ Donald Trump, solo se trata de #FakeNews. Agregar a favoritos vladímir putin

de todo

video

música