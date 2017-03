Video: Sube mascota al Metro en forma arbitraria y esto pasó… Excélsior

Un sujeto estuvo a punto de golpear a dos policías que le reclamaron por la forma en que llevaba a su mascota. Foto Especial



Policías del Sistema de Transporte Colectivo Metro le marcaron el alto y el sujeto en forma prepotente comenzó a tratar de empujarlos.



Encaró a ambos oficiales y estuvo a punto de golpear a uno de ellos con un instrumento pequeño que sacó de su ropa.



En tanto, su perrito se mostró nervioso, pero también más comprensivo y espero tranquilamente al lado de donde se llevaba a cabo la escena.



Finalmente, el sujeto salió del Metro no sin antes amenazar a los policías con regresar.









elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Un video que circula en redes sociales muestra a un sujeto que pretendía transportar a su mascota en las instalaciones del Metro, lo hizo de forma incorrecta ya que no lo llevaba en una jaula y ni siquiera le puso una correa.Policías del Sistema de Transporte Colectivo Metro le marcaron el alto y el sujeto en forma prepotente comenzó a tratar de empujarlos.Encaró a ambos oficiales y estuvo a punto de golpear a uno de ellos con un instrumento pequeño que sacó de su ropa.En tanto, su perrito se mostró nervioso, pero también más comprensivo y espero tranquilamente al lado de donde se llevaba a cabo la escena.Finalmente, el sujeto salió del Metro no sin antes amenazar a los policías con regresar. Agregar a favoritos video

