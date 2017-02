Video: Toman y vandalizan alcaldía de Tecpatán, Chiapas Excélsior

En un principio, los inconformes habían causado destrozos en el interior del inmueble y quemaron documentación, y acusaron al edil Armando Pastrana de no cumplir con las promesas de campaña a más de dos años de gobierno.



Armados con palos, machetes, tubos e incluso armas de fuego, arribaron a la cabecera municipal y sacaron por la fuerza a las personas que se encontraban laborando.





Dijeron que el edil no ha llevado a cabo ninguna obra e incluso prevalece la inseguridad, además de no atender servicios como recolección de basura.





Habitantes del municipio de Tecpatán tomaron y quemaron la comandancia municipal en protesta por la falta de obras y de servicios, como agua, drenaje y alumbrado público.

