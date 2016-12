Video: Va por la fama a fiesta de Rubí y encuentra la muerte Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Félix Peña, dueño de un potro que participó en "la chiva de 10 mil pesos" en la fiesta de XV años, fue arrollado por su caballo. (cuartoscuro)



Un video publicado por Hora Cero muestra el momento en el que Peña es arrollado por su caballo “Oso Dormido”, durante una carrera en un campo conocido como Laguna Seca.



En las imágenes, se observa que el cuerpo de hombre, oriundo del poblado de Jesús María del municipio de Villa de Guadalupe, queda inerte en el suelo tras el impacto; mientras que instantes después, personal de la Cruz Roja arriba al sitio para brindarle los primeros auxilios.



Peña, quien era jinete profesional y tenía caballos cuarto de milla, fue trasladado a un hospital del municipio de Charcas.









IBA POR LA FAMA, NO POR EL DINERO



Horas antes de la carreta, Félix Peña fue entrevistado por reporteros de Hora Cero a quienes confesó que la chiva de 10 mil pesos no le importaba, sino que iba por la fama y el orgullo.



"Viene a correr el caballo, se llama Oso Dormido (…), y el jinete es Erasmo peña”, dijo en la entrevista.







elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO- Félix Peña, líder de la escuadra “Coyotes Negros” de Villa de Santa María, fue arrollado por su caballo durante la primera carrera de la ‘chiva de 10 mil pesos’, que tuvo lugar en la comunidad de la Joya, en San Luis Potosí, como parte del festejo por los XV años de Rubí Ibarra.Un video publicado por Hora Cero muestra el momento en el que Peña es arrollado por su caballo “Oso Dormido”, durante una carrera en un campo conocido como Laguna Seca.En las imágenes, se observa que el cuerpo de hombre, oriundo del poblado de Jesús María del municipio de Villa de Guadalupe, queda inerte en el suelo tras el impacto; mientras que instantes después, personal de la Cruz Roja arriba al sitio para brindarle los primeros auxilios.Peña, quien era jinete profesional y tenía caballos cuarto de milla, fue trasladado a un hospital del municipio de Charcas.Horas antes de la carreta, Félix Peña fue entrevistado por reporteros de Hora Cero a quienes confesó que la chiva de 10 mil pesos no le importaba, sino que iba por la fama y el orgullo."Viene a correr el caballo, se llama Oso Dormido (…), y el jinete es Erasmo peña”, dijo en la entrevista. Agregar a favoritos xv años de rubi

fama

videovigilancia

muerte

coyotes negros