Video: Vecino discute y balea a otro en Chimalhuacán Excélsior

En la discusión difundida por la cuenta @alertasurbanas se alcanza a escuchar que uno de ellos asegura que son problemas de mujeres.



El hombre de la playera café se enfrasca en una discusión donde reclama asuntos de su pareja.



Imágenes fuertes. Se recomienda discreción.



La discusión continúa y el hombre de la playera café saca un arma que lleva guardada en el cinturón, asegura que no tiene miedo y empieza a mostrarla como señal de amenaza, el otro dice “¿crees que porque traes un fierro me vas a asustar?".



En seguida viene el disparo y desde la casa se escuchan gritos de mujeres que se percatan del ataque certero del sujeto de café que de inmediato se da a la fuga.



