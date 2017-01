Viene un año difícil para la UAZ: rector Noé Marín

A unos días de que miles de alumnos vuelvan a las aulas, el rector dijo que este año la universidad tendrá grandes retos financieros y estructurales, ya que la deuda es de 2 mil millones pesos y continúa el emplazamiento a huelga del SPAUAZ.



“Nos espera un año complicado y difícil para la universidad. Siguen los problemas con el pago de prestaciones de los sindicatos”, dijo.



Advirtió que continuarán las medidas de austeridad para el personal universitario y, en los primeros días de actividades, se presentará un plan de contingencia donde buscarán ahorrar en la renta de casas estudiantiles, publicidad, gasto de operación y contrataciones.



Manifestó que, aunque aún no se realiza un cálculo preciso sobre el ahorro que se obtendrá, esta dinámica representará un solución parcial a las irregularidades internas y los problemas de financieros de la universidad.



“Primero trabajaremos en los problemas estructurales de saneamiento de la institución y después corregiremos los internos; depurar todo lo posible a la universidad”, dijo.



Añadió que el proceso tardará al menos seis años y uno de los principales retos será encontrar la forma de que los problemas financieros no interfieran en la formación de los estudiantes para que “ellos solo se tengan que preocupar por cumplir en la escuela”.



Respecto la contribución del 5% para la UAZ dentro de conceptos del impuesto vehicular, Guzmán dijo que la universidad es la institución con mayor oferta educativa en el estado y necesita de la solidaridad de la sociedad para salir de la crisis económica.



Explicó que, pese a los problemas que enfrenta, la UAZ cubre el 57% de la educación superior en la entidad, tiene 20 programas inscritos en el Conacyt y está por debajo de la media nacional del subsidio por parte de los estudiantes.



Recordó que el 9 de enero la máxima casa de estudios recibió un reconociendo del Consorcio de Universidades Mexicanas por “haber logrado los indicadores de calidad que establece el Estatuto General que lo rige”.



Asimismo, el rector de la UAZ hizo un llamado a los zacatecanos a confiar en la transparencia de su administración y aseguró que el recurso que recibirán del impuesto se utilizará para cubrir las necesidades de la sociedad estudiantil.



“Bajo el escenario económico tan precario, el impuesto será manejado de manera muy transparente para ganarnos la confianza de la sociedad”, dijo.



Sobre las recientes movilizaciones, aseguró que los estudiantes tienen el respaldo de la universidad y los exhortó a manifestarse sin llegar a la violencia, ya que, dijo, “hago un llamado a que ejerzan su derecho por las vías y cauces legales y no caigan en provocaciones”.



