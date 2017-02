Villanueva conmemora el 325 aniversario de su fundación Manuel González Ramírez

Villanueva tendríamos que remontarnos a una serie de acontecimientos que tuvieron lugar desde el siglo 16, tras la llegada de los primeros españoles a esta región.



Tal es el caso de Diego Hernández de Proaño, quien solicitó y obtuvo tierras en un sitio conocido como Tayahua, en 1554. Fue una hacienda de campo, y en torno a ella, otros españoles irían asentándose.



Diego Hernández de Proaño y su familia, extendieron cada vez más los límites de sus propiedades, hacia los cuatro puntos cardinales de la hacienda de Tayahua, hasta el grado de conformar un enorme latifundio que comprendía aproximadamente al equivalente del territorio del actual municipio de Villanueva (más de 2 mil kilómetros cuadrados).



A mediados del siglo 17, las tierras pertenecientes a Tayahua pasaron a manos de distintos propietarios dando paso a la creación de las haciendas de La Encarnación, San Juan de Dios de los Fustes, La Quemada y Malpaso.



Ante esta realidad se encontró un reducido grupo de agricultores que venía buscando una oportunidad para conseguir empleo en alguna de las haciendas. Procedían del sur, del cercano pueblo de Juchipila. Todos eran españoles, especializados en labores del campo.



Tal vez en su trayectoria de sur a norte hayan llegado primero a las haciendas de Tayahua y La Encarnación, mas al no obtener respuesta afirmativa continuaron su marcha hasta la hacienda de La Quemada, situada en el valle de Santa Cruz, donde pudieron concertar una entrevista con los propietarios y conseguir tierras en usufructo.



De esta manera se conformó poco a poco un pequeño asentamiento al que denominaron Santa Cruz, por estar situado en el valle de ese mismo nombre, localizado a unos tres kilómetros al sur del casco de la hacienda. Hoy día, aún se pueden observar en ese sitio los cimientos y muros de esas primeras edificaciones.



Sobre la ribera oriental del río de Las Palomas que por ahí pasaba, con una corriente de norte a sur, construyeron sus casas con materiales de la región: piedra, lodo y madera.



Pero como buenos cristianos también levantaron una capilla de breves dimensiones en la que se llevaban a efecto los oficios litúrgicos, rogativas o rosarios en días festivos o al final de sus jornadas diarias, aunque los rosarios se rezaban en cualquier parte; sobre todo en la intimidad de las casas, no era preciso acudir a la iglesia, a menos que fuese algún novenario u octava.



Con el paso de los años los pobladores de Santa Cruz comenzaron a recibir los beneficios de estas fértiles tierras. La población iba en constante aumento y casi sobre ruedas la vida social y económica de la comunidad; casi sobre ruedas si no hubiera sido por los inconvenientes y malestares ocasionados por los abusos de los hacendados, pues en algunas ocasiones estos les quitaban las tierras a los colonos casi al tiempo de recoger sus cosechas o a punto de iniciar los periodos de siembra.



Estos acontecimientos, calificados como injustos y abusivos por los arrendatarios de las tierras, motivaron a todos los habitantes del puesto a la búsqueda de un remedio favorable a tan incómoda situación. Transcurría el año de 1691.



Para lograrlo, debieron consultar a una persona que tuviera conocimientos o al menos nociones de este tipo de asuntos jurídicos, quien les aconsejó presentar un documento a la Real Audiencia de Guadalajara, máxima autoridad del Reino de Nueva Galicia, para que le expusieran la problemática y asimismo solicitaran licencia, para fundar legalmente un poblado, pues de llevarse a efecto tendrían tierras de ejidos que trabajarían sin necesidad de rendirle cuentas a nadie y sin correr el riesgo de ser despojados de ellas.



Una vez organizados y después de haber tomado la decisión de dar marcha a ese trámite tan lleno de esperanzas, redactaron y firmaron de común acuerdo el documento.



Como era difícil trasladarse todos a Guadalajara, sede de la Real Audiencia, nombraron como representante para las gestiones a uno ellos, responsabilidad que asumió Juan Leonardo de Villoslada, quien compareció ante las autoridades correspondientes, por sí y en nombre del capitán Pedro Gallardo Flores y otros 19 españoles, jefes de familia.



El escrito lo recibió el doctor don Alonso de Ceballos Villagutierre, gobernador del Reino de la Nueva Galicia y presidente de la Real Audiencia de Guadalajara, de manos de uno de sus subalternos.



Al enterarse del contenido llamó su atención el nombre que pretendían ponerle los fundadores al nuevo poblado: Villagutierre del Águila. Estaba integrado con su apellido materno y con el de don Pedro de Salazar y Águila, alcalde mayor de Juchipila.



Era obvio el recurso utilizado por los habitantes de Santa Cruz para llamar la atención y alimentar el ego de los dos funcionarios, para tratar de lograr su propósito con el mayor de los éxitos.



Una vez vista la factibilidad de fundación, el doctor don Alonso Ceballos Villagutierre, a nombre de la Real Audiencia de la Nueva Galicia, concedió la licencia respectiva el 30 de octubre de 1691 y de esta manera concluyó el trámite que benefició a ese grupo de pobladores.



Luego comisionaron al alcalde mayor de Juchipila, don Pedro de Salazar y Águila, para dar posesión de las tierras a los fundadores. El acto solemne de posesión y de fundación de la villa de Villagutierre del Águila tuvo lugar el 4 de febrero de 1692, en lo que sería la plaza real. Don Pedro de Salazar, a nombre de la Real Audiencia de Nueva Galicia y del Rey Carlos II de España dio posesión a los nuevos pobladores.



Con el paso del tiempo, la gente se olvidó de tan feliz suceso, sin embargo, a partir de 1992, cada año se conmemora y se rinde homenaje a quienes pusieron los cimientos de esta población, a la que con el paso del tiempo, el adjetivo de “villa nueva”, se convirtió en su nombre oficial.

*Cronista de Zacatecas



