Vine a gobernar, implica tomar decisiones difíciles: Alejandro Tello Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

El gobernador reafirmó el compromiso de poner todo su esfuerzo para hacer frente a la problemática de la inseguridad. (Cortesía)



El gobernador reafirmó el compromiso de poner todo su esfuerzo para hacer frente a la problemática de la inseguridad. (Cortesía) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Ante ello, el mandatario estatal fue enfático al advertir que no llegó a administrar, sino a gobernar, lo cual implica decisiones difíciles que deben tomarse.



Por ello, reafirmó el compromiso de poner todo su esfuerzo para hacer frente a la problemática de la inseguridad. “Es muy fácil administrar, pero es difícil gobernar. No es fácil decir a un medio de comunicación que no hay dinero, pero se deben asumir responsabilidades y asumir los costos”, puntualizó el mandatario. No obstante las circunstancias difíciles, externó su confianza y respaldo a su equipo, y se dijo convencido de que las cosas pueden ser diferentes para Zacatecas.



Este miércoles, Alejandro Tello encabezó la puesta en marcha del Grupo Especial contra el Abigeato, dependiente de la Policía Ministerial; además entregó equipo de cómputo, uniformes y vehículos a dicha corporación.



El titular del Poder Ejecutivo entregó a la Policía Ministerial 60 uniformes; 30 equipos de cómputo portátiles y de escritorio, así como 15 vehículos de diferentes características y marcas.



Al dirigirse a los integrantes de los cuerpos policiales, ganaderos de varias regiones del estado y personal encargado de proteger a la ciudadanía, el gobernador Tello dijo que el tema que más reclama la gente de Zacatecas es la seguridad.



A los ganaderos asistentes al evento, el mandatario estatal les dijo que la decisión de poner en marcha el Grupo Especial contra el Abigeato es un avance más para atender esta grave problemática, pero también les pidió denunciar, a fin de estar en condiciones de enfrentar la situación de mejor manera.



Por esta razón, externó su reconocimiento y respaldo total a las y los Policías Ministeriales; asimismo, pidió a los integrantes de la administración estatal que entiendan que la gente quiere sentirse resguardada en su persona, familia y pertenencias.



Si dijera que Zacatecas vive un buen momento en esta materia sería engañarme -aclaró-. No quiero escandalizar ni tampoco ser pesimista; pero hay muchísimo trabajo por hacer.



Señaló que en el territorio estatal se vive una disputa entre grupos delincuenciales que todos los días se agreden entre sí y eso dispara el número de homicidios, situación que es necesario terminar. “Yo no quiero que Zacatecas se tiña de sangre porque hoy decimos: son ellos por estar dentro de esas actividades, pero el día de mañana puede ser cualquier de nosotros y eso no lo queremos”, agregó el gobernador, y dio a conocer que el Ejecutivo ha generado un gran programa de prevención del delito para actuar desde el entorno de la sociedad. Agregó que el tema de la seguridad es responsabilidad nuestra; pero también de las iglesias, de los empresarios y las familias.



Consciente de ello, he nombrado a Armando Neri como director del Centro Estatal de Prevención del Delito, desde ahí realizarán estrategias de trabajo para actuar contra la inseguridad desde la raíz, a la par de continuar con el equipamiento de las fuerzas policiales.



Anuncia más medidas de austeridad

Alejandro Tello se refirió al complejo escenario nacional que se vive, respecto al cual, aseguró que no ha permanecido ajeno a la molestia ciudadana.



Incluso reconoció a los zacatecanos que se manifestaron pacíficamente el pasado fin de semana, mientras que en otras partes del país se incitó a la violencia y los saqueos.



El gobernador reconoció que se viven momentos convulsos en México pero se podrá salir adelante.



Por ello, su administración tomará medidas drásticas en materia de austeridad y el próximo lunes dará a conocer cada una de las acciones de manera detallada; aunque adelantó que todas se refieren a un estado austero, sensible y que entiende la problemática del país.



Como ejemplo de lo anterior, mencionó la decisión de reducir en 20% su salario y el de los integrantes de su Gabinete; sin embargo, aseguró que esa no es la solución para los problemas reales del país, pero sí constituyen el primer paso. “Es apenas una muestra, pero la gente lo exige y hay que predicar con el ejemplo. Espero y haya cascada en otros Poderes y actores que digan “yo también”, porque con esos ahorros se podrán tener bolsas destinadas a la prevención del delito y la atención de personas vulnerables. También refirió la puesta en marcha del Programa Retiro Voluntario dentro de la administración pública y la posibilidad de no contratar más personal.



Al respecto, dijo que si bien la administración no engrosará más la nómina, la gente debe saber que en la Iniciativa Privada hay opciones con cerca de 2 mil 500 empleos vacantes actualmente, en empresas de Calera y Fresnillo, entre otras.



Finalmente, Alejandro Tello destacó que, pese a las dificultades económicas y los tiempos complejos que se viven, Zacatecas está en paz y la gobernabilidad del estado está garantizada.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- El gobernador Alejandro Tello dijo que está consciente que su administración puede hacer carreteras y llevar a la gente servicios básicos y lo hará porque es su obligación, pero si la entidad no está segura, entonces no se habrá logrado hacer un buen trabajo.Ante ello, el mandatario estatal fue enfático al advertir que no llegó a administrar, sino a gobernar, lo cual implica decisiones difíciles que deben tomarse.Por ello, reafirmó el compromiso de poner todo su esfuerzo para hacer frente a la problemática de la inseguridad.No obstante las circunstancias difíciles, externó su confianza y respaldo a su equipo, y se dijo convencido de que las cosas pueden ser diferentes para Zacatecas.Este miércoles, Alejandro Tello encabezó la puesta en marcha del Grupo Especial contra el Abigeato, dependiente de la Policía Ministerial; además entregó equipo de cómputo, uniformes y vehículos a dicha corporación.El titular del Poder Ejecutivo entregó a la Policía Ministerial 60 uniformes; 30 equipos de cómputo portátiles y de escritorio, así como 15 vehículos de diferentes características y marcas.Al dirigirse a los integrantes de los cuerpos policiales, ganaderos de varias regiones del estado y personal encargado de proteger a la ciudadanía, el gobernador Tello dijo que el tema que más reclama la gente de Zacatecas es la seguridad.A los ganaderos asistentes al evento, el mandatario estatal les dijo que la decisión de poner en marcha el Grupo Especial contra el Abigeato es un avance más para atender esta grave problemática, pero también les pidió denunciar, a fin de estar en condiciones de enfrentar la situación de mejor manera.Por esta razón, externó su reconocimiento y respaldo total a las y los Policías Ministeriales; asimismo, pidió a los integrantes de la administración estatal que entiendan que la gente quiere sentirse resguardada en su persona, familia y pertenencias.Si dijera que Zacatecas vive un buen momento en esta materia sería engañarme -aclaró-. No quiero escandalizar ni tampoco ser pesimista; pero hay muchísimo trabajo por hacer.Señaló que en el territorio estatal se vive una disputa entre grupos delincuenciales que todos los días se agreden entre sí y eso dispara el número de homicidios, situación que es necesario terminar.Agregó que el tema de la seguridad es responsabilidad nuestra; pero también de las iglesias, de los empresarios y las familias.Consciente de ello, he nombrado a Armando Neri como director del Centro Estatal de Prevención del Delito, desde ahí realizarán estrategias de trabajo para actuar contra la inseguridad desde la raíz, a la par de continuar con el equipamiento de las fuerzas policiales.Alejandro Tello se refirió al complejo escenario nacional que se vive, respecto al cual, aseguró que no ha permanecido ajeno a la molestia ciudadana.Incluso reconoció a los zacatecanos que se manifestaron pacíficamente el pasado fin de semana, mientras que en otras partes del país se incitó a la violencia y los saqueos.El gobernador reconoció que se viven momentos convulsos en México pero se podrá salir adelante.Por ello, su administración tomará medidas drásticas en materia de austeridad y el próximo lunes dará a conocer cada una de las acciones de manera detallada; aunque adelantó que todas se refieren a un estado austero, sensible y que entiende la problemática del país.Como ejemplo de lo anterior, mencionó la decisión de reducir en 20% su salario y el de los integrantes de su Gabinete; sin embargo, aseguró que esa no es la solución para los problemas reales del país, pero sí constituyen el primer paso.También refirió la puesta en marcha del Programa Retiro Voluntario dentro de la administración pública y la posibilidad de no contratar más personal.Al respecto, dijo que si bien la administración no engrosará más la nómina, la gente debe saber que en la Iniciativa Privada hay opciones con cerca de 2 mil 500 empleos vacantes actualmente, en empresas de Calera y Fresnillo, entre otras.Finalmente, Alejandro Tello destacó que, pese a las dificultades económicas y los tiempos complejos que se viven, Zacatecas está en paz y la gobernabilidad del estado está garantizada. Agregar a favoritos zacatecas

alejandro tello

seguridad

ministerial