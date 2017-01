Vine se convierte en un servicio de video Excélsior

Con la llegada de los videos directos a Twitter y otras redes sociales como Facebook, Instagram y Snapchat, decidieron anunciar en un comunicado el fin de Vine.



Desde 2013 millones de personas utilizaron Vine para reír con los videos y con la creatividad. Hoy, compartimos la noticia que en los próximos meses descontinuaremos la aplicación móvil.



Nada les sucederá a las apps, al sitio web o a los vines hoy. Los valoramos a ustedes y sus vines, entonces haremos esto de la manera correcta. Podrán entrar a su cuenta y descargar los vines.



Mantendremos el sitio web porque creemos que es bueno que continúen viendo los increíbles videos que se hicieron. Serán notificados cuando se haga cualquier cambio.



Sin embargo, el cierre de la aplicación no fue rotundo ni despareció por completo, pues se convirtió en Vine Camera, que funciona más como una aplicación auxiliar para Twitter, que como una red social independiente.



Su función ahora será crear videos de seis segundos y se compartirán directamente en Twitter o en otras plataformas, las funciones "sociales" fueron completamente eliminadas.



Los videos que se grabaron con Vine desde su lanzamiento permanecen en el sitio web en un archivo, aunque no se pueden acceder a ellos desde la aplicación.



