Violencia en la Unidad Benito Juárez, responsabilidad de la liga: Adolfo Márquez  

En dicho encuentro, la policía tuvo que intervenir para controlar a seguidores de ambos equipos que se pusieron violentos.



En entrevista para Imagen, Márquez Vera comentó que en ningún momento la liga municipal de fútbol pidió el apoyo del Incufidez para respaldar el encuentro deportivo donde se suscitó la riña campal.



Explicó que la liga solo busca el apoyo de la dependencia estatal para mantenimiento de los campos y recriminó que se manejan de manera errónea, pues no se niega la entrada a personas con bebidas embriagantes lo que vuelve los partidos “tierra de nadie”.



Afirmó que el Incufidez puede hacerse cargo de los espacios que estén en comodato y espera que la junta de gobierno acepte que las ligas destinen un 30% de los ingresos a la dependencia, los cuales serían utilizados para el mantenimiento y brindar la seguridad necesaria en las justas deportivas.



Márquez reiteró que si el Incufidez se hace cargo de los espacios deportivos, se garantizaría el mantenimiento y seguridad de los eventos, además que se erradicarían los malos manejos, pues actualmente las ligas solo exigen mantenimiento pero no ingresan recursos.



Apuntó que para que se haga un buen uso de los campos se debe empezar a cobrar una cuota, como se hace en otros estados.



De igual forma dijo que otras instituciones como el Issstezac ya rentan sus espacios y el dinero que se obtiene es destinado al mantenimiento, el cual es muy costoso.



