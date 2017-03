Violencia es entre cárteles, no con la sociedad: Yunes Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Hallan 11 cuerpos, nueve hombres y dos mujeres, cerca de zona turística de Veracruz



Durante el arranque de los trabajos de la Gendarmería en la capital del estado, el mandatario estatal se refirió a los 11 cuerpos encontrados en la colonia Tampiquera, de Boca del Río, como un “acto de barbarie”, pues las víctimas fueron torturadas.



De las primeras investigaciones se desprende que una mujer y un varón ya fueron identificados.



Yunes Linares dijo que por el momento será la Fiscalía General la que esté a cargo de las investigaciones ya que es un tema de su ámbito. “Se ha logrado la identificación de dos personas, y están en proceso de identificar a varios más que no portaban identificación; sin embargo, por características físicas, por tatuajes, están en proceso de ser identificados, están analizando si tienen antecedentes penales y en su momento y dentro de las normas que la ley permite, se dará a conocer la información”, dijo el mandatario.

Mencionó que ya fue ubicada la persona a la que le robaron la unidad en la que aparecieron los cuerpos y que es de una empresa de servicio turístico.



Acciones



El gobernador señaló que han emprendido acciones a partir de este hecho de violencia para que estas disputas entre bandas no afecten a la población, además descartó que este sea un acto desafiante contra el gobierno.



Indicó que tienen conocimiento de cuáles son los cárteles que están en disputa y que la mañana del martes ya se había dado un primer incidente cuando los elementos de la Marina Armada de México se habían enfrentado a una célula delictiva, lo que derivó en la muerte de dos de los sospechosos y que dos marinos resultaran heridos.



Sobre el incremento de la violencia, Yunes Linares dijo que aparentemente entre cárteles se han creado escisiones, lo que ha derivado en estos hechos violentos.



El gobernador agregó que prácticamente el 70 por ciento de los homicidios que se cometen, desde inicios de enero, están vinculados a esta batalla entre los grupos delictivos que ya están identificados.



Por la mañana de ayer, el reporte de 11 personas sin vida, abandonadas en una camioneta, movilizó a grupos de la Marina Armada de México, Fuerza Civil y Policía Estatal, que iniciaron un operativo para acordonar la zona de la colonia Graciano Sánchez, de la ciudad de Boca del Río.



Cerca de la medianoche del martes, vecinos de la zona reportaron al número de emergencia 911, el hallazgo de cadáveres “regados” que salían de una camioneta blanca Nissan tipo Urvan.



En el interior estaban los cuerpos de seis hombres y una mujer, algunos de ellos envueltos en bolsas negras y cinta canela. Sobre el encarpetado estaban los otros cuatro cuerpos, otra mujer y tres varones.



Todos ellos presentaban huellas de violencia e impactos de bala. En la unidad se leían dos cartulinas con mensajes amenazantes.



elpais@imagenzac.com.mx XALAPA, Ver.- El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares aseguró que la disputa entre cárteles ha desatado nuevamente la violencia, que se ha recrudecido.Durante el arranque de los trabajos de la Gendarmería en la capital del estado, el mandatario estatal se refirió a los 11 cuerpos encontrados en la colonia Tampiquera, de Boca del Río, como un “acto de barbarie”, pues las víctimas fueron torturadas.De las primeras investigaciones se desprende que una mujer y un varón ya fueron identificados.Yunes Linares dijo que por el momento será la Fiscalía General la que esté a cargo de las investigaciones ya que es un tema de su ámbito.Mencionó que ya fue ubicada la persona a la que le robaron la unidad en la que aparecieron los cuerpos y que es de una empresa de servicio turístico.El gobernador señaló que han emprendido acciones a partir de este hecho de violencia para que estas disputas entre bandas no afecten a la población, además descartó que este sea un acto desafiante contra el gobierno.Indicó que tienen conocimiento de cuáles son los cárteles que están en disputa y que la mañana del martes ya se había dado un primer incidente cuando los elementos de la Marina Armada de México se habían enfrentado a una célula delictiva, lo que derivó en la muerte de dos de los sospechosos y que dos marinos resultaran heridos.Sobre el incremento de la violencia, Yunes Linares dijo que aparentemente entre cárteles se han creado escisiones, lo que ha derivado en estos hechos violentos.El gobernador agregó que prácticamente el 70 por ciento de los homicidios que se cometen, desde inicios de enero, están vinculados a esta batalla entre los grupos delictivos que ya están identificados.Por la mañana de ayer, el reporte de 11 personas sin vida, abandonadas en una camioneta, movilizó a grupos de la Marina Armada de México, Fuerza Civil y Policía Estatal, que iniciaron un operativo para acordonar la zona de la colonia Graciano Sánchez, de la ciudad de Boca del Río.Cerca de la medianoche del martes, vecinos de la zona reportaron al número de emergencia 911, el hallazgo de cadáveres “regados” que salían de una camioneta blanca Nissan tipo Urvan.En el interior estaban los cuerpos de seis hombres y una mujer, algunos de ellos envueltos en bolsas negras y cinta canela. Sobre el encarpetado estaban los otros cuatro cuerpos, otra mujer y tres varones.Todos ellos presentaban huellas de violencia e impactos de bala. En la unidad se leían dos cartulinas con mensajes amenazantes. Agregar a favoritos violencia

miguel Ángel yunes linares

veracruz

sociedad