Visualizan un mejor Zacatecas para el 2021 Karina Navarrete

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (David Castañeda)



”Las medidas que hoy tomamos, por muy severas o radicales que puedan parecer ante los ojos de algunas personas, les aseguro que el día de mañana darán como resultado un Zacatecas bajo una realidad diferente, un estado que pueda caminar firmemente a mejores estadios de desarrollo”, dijo el gobernador Alejandro Tello.



El mandatario presentó este lunes el Plan Estatal de Desarrollo (PED), como parte de las políticas públicas establecidas en el llamado Contrato por Zacatecas que hizo durante su campaña.



Incluyendo las demandas de la sociedad y a lineamientos internacionales de sustentabilidad, el PED también establece mecanismos de colaboración y coordinación para atender las necesidades de la sociedad.



El plan, explicó el gobernador, maneja cuatro ejes fundamentales. Uno de ellos es el de Gobierno Abierto y de Resultados, en el que detalló que desde el momento en que tomó el poder su gobierno se basó en la austeridad, honestidad, sencillez y el compromiso por su trabajo.



El eje de Seguridad Humana se enfoca en trabajar políticas y estrategias en la prevención del delito, enfocados a los jóvenes y en la profesionalización de los cuerpos policiacos, además de la promoción y defensa de los derechos humanos.



También hace frente a la pobreza y desigualdades que existen en el estado, garantizando la entrega de apoyos sociales con enfoque de derechos humanos y equidad de género en grupos vulnerables.



Del eje de Competitividad y Prosperidad, dijo que se contempla ofrecer educación inclusiva y de calidad para alcanzar la industrialización y profesionalización de zacatecanos; la generación de empleos dignos y el estímulo a la vocación empresarial.



Asimismo se invertirá en la infraestructura educativa y el fortalecimiento de becas, en el que se impulsará el parque de Ciencia y Tecnología de Zacatecas.



De la misma forma se fortalecerá la infraestructura y equipamiento carreteras y caminos rurales, así como la urbanización del parque industrial aeropuerto en su segunda etapa y la infraestructura de gas natural en el municipio de Fresnillo.



Además de la atracción de inversión local, nacional y extranjero, para detonar la generación de 4 mil empleos en estado, el apoyo al campo y sistemas sustentables para el mejoramiento genético de la producción pecuaria.



El mandatario agregó que en el eje de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial se contempla la estrategia para revertir la tendencia mundial de la degradación del medio ambiente.



Se planea la Procuraduría General del Medio Ambiente, además de la construcción de la presa Milpillas y reactivación de plantas tratadoras de agua.



En este rubro Tello Cristerna enfatizó que el impuesto de responsabilidad ecológica destinado a empresas, “es un acto de estricta justicia social”, para que se regrese un poco de lo mucho que les ha brindado el estado; y dió certeza que la totalidad de contribuciones será enfocado en obras que garanticen la calidad de vida de los zacatecanos.



“Las medidas que hoy tomamos podrán parecer severas o radicales, pero darán como resultado un Zacatecas con realidad diferente”, dijo.



“El PED lejos de ser un evento es el resultado de una etapa y el comienzo del principal reto, los resultados, para el desarrollo de las 8 regiones en que se dividirá el estado”, donde se seguirán tres pasos; seleccionar, jerarquizar y ejecutar las demandas la gente.



Anunció que próximamente se presentará un Programa integral en Prevención del delito, con un enfoque preventivo “no descansaremos hasta que Zacatecas vuelva a ser seguro, juntos lo podemos lograr”.

Hizo un llamado a realizar la “Nueva Toma de Zacatecas”, con acciones contundentes en la composición del tejido social y prevención del delito, por lo que exhortó a la ciudadanía a ser parte de la solución.



Avances

Alejandro Tello recordó los primeros cuatro meses de su administración ya hay avances, que son resultado de acciones encaminadas a reordenar el gasto, terminar con privilegios, generar presupuestos serios y transparentar al 100% el ejercicio de los recursos públicos.



Recordó también la instrucción hecha a los integrantes del Gabinete legal y ampliado a que redujeran 20% su salario a partir de este año, dinero con el cual se entregaron estímulos a los policías estatales.

Otra medida ha sido poner en marcha el reordenamiento del sector educativo, cuyo déficit financiero complica las finanzas públicas estatales con más de mil millones de pesos.



Reconoció que ante un contexto mundial difícil, hay un panorama poco halagador, lo cual obliga a cerrar filas y a mostrar aquello que fortalece como estado y nación.



Aseguró que los connacionales radicados en los Estados Unidos no están solos y cuentan con un Gobierno federal y estatal que defiende en todo momento sus derechos humanos.



El mandatario también destacó la importancia de denunciar aquellos presuntos actos al margen de la ley; “tengan la certeza de que habrá un debido proceso y serán castigados los hechos realizados de manera irregular. “Si no somos parte del problema, sí seamos parte de la solución”, puntualizó.



capital@imagenzac.com.mx Un Zacatecas más seguro, competitivo, próspero y que ofrezca una mejor calidad de vida son compromisos asumidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.”Las medidas que hoy tomamos, por muy severas o radicales que puedan parecer ante los ojos de algunas personas, les aseguro que el día de mañana darán como resultado un Zacatecas bajo una realidad diferente, un estado que pueda caminar firmemente a mejores estadios de desarrollo”, dijo el gobernador Alejandro Tello.El mandatario presentó este lunes el Plan Estatal de Desarrollo (PED), como parte de las políticas públicas establecidas en el llamado Contrato por Zacatecas que hizo durante su campaña.Incluyendo las demandas de la sociedad y a lineamientos internacionales de sustentabilidad, el PED también establece mecanismos de colaboración y coordinación para atender las necesidades de la sociedad.El plan, explicó el gobernador, maneja cuatro ejes fundamentales. Uno de ellos es el de Gobierno Abierto y de Resultados, en el que detalló que desde el momento en que tomó el poder su gobierno se basó en la austeridad, honestidad, sencillez y el compromiso por su trabajo.El eje de Seguridad Humana se enfoca en trabajar políticas y estrategias en la prevención del delito, enfocados a los jóvenes y en la profesionalización de los cuerpos policiacos, además de la promoción y defensa de los derechos humanos.También hace frente a la pobreza y desigualdades que existen en el estado, garantizando la entrega de apoyos sociales con enfoque de derechos humanos y equidad de género en grupos vulnerables.Del eje de Competitividad y Prosperidad, dijo que se contempla ofrecer educación inclusiva y de calidad para alcanzar la industrialización y profesionalización de zacatecanos; la generación de empleos dignos y el estímulo a la vocación empresarial.Asimismo se invertirá en la infraestructura educativa y el fortalecimiento de becas, en el que se impulsará el parque de Ciencia y Tecnología de Zacatecas.De la misma forma se fortalecerá la infraestructura y equipamiento carreteras y caminos rurales, así como la urbanización del parque industrial aeropuerto en su segunda etapa y la infraestructura de gas natural en el municipio de Fresnillo.Además de la atracción de inversión local, nacional y extranjero, para detonar la generación de 4 mil empleos en estado, el apoyo al campo y sistemas sustentables para el mejoramiento genético de la producción pecuaria.El mandatario agregó que en el eje de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial se contempla la estrategia para revertir la tendencia mundial de la degradación del medio ambiente.Se planea la Procuraduría General del Medio Ambiente, además de la construcción de la presa Milpillas y reactivación de plantas tratadoras de agua.En este rubro Tello Cristerna enfatizó que el impuesto de responsabilidad ecológica destinado a empresas, “es un acto de estricta justicia social”, para que se regrese un poco de lo mucho que les ha brindado el estado; y dió certeza que la totalidad de contribuciones será enfocado en obras que garanticen la calidad de vida de los zacatecanos.“Las medidas que hoy tomamos podrán parecer severas o radicales, pero darán como resultado un Zacatecas con realidad diferente”, dijo.“El PED lejos de ser un evento es el resultado de una etapa y el comienzo del principal reto, los resultados, para el desarrollo de las 8 regiones en que se dividirá el estado”, donde se seguirán tres pasos; seleccionar, jerarquizar y ejecutar las demandas la gente.Anunció que próximamente se presentará un Programa integral en Prevención del delito, con un enfoque preventivo “no descansaremos hasta que Zacatecas vuelva a ser seguro, juntos lo podemos lograr”.Hizo un llamado a realizar la “Nueva Toma de Zacatecas”, con acciones contundentes en la composición del tejido social y prevención del delito, por lo que exhortó a la ciudadanía a ser parte de la solución.Alejandro Tello recordó los primeros cuatro meses de su administración ya hay avances, que son resultado de acciones encaminadas a reordenar el gasto, terminar con privilegios, generar presupuestos serios y transparentar al 100% el ejercicio de los recursos públicos.Recordó también la instrucción hecha a los integrantes del Gabinete legal y ampliado a que redujeran 20% su salario a partir de este año, dinero con el cual se entregaron estímulos a los policías estatales.Otra medida ha sido poner en marcha el reordenamiento del sector educativo, cuyo déficit financiero complica las finanzas públicas estatales con más de mil millones de pesos.Reconoció que ante un contexto mundial difícil, hay un panorama poco halagador, lo cual obliga a cerrar filas y a mostrar aquello que fortalece como estado y nación.Aseguró que los connacionales radicados en los Estados Unidos no están solos y cuentan con un Gobierno federal y estatal que defiende en todo momento sus derechos humanos.El mandatario también destacó la importancia de denunciar aquellos presuntos actos al margen de la ley; “tengan la certeza de que habrá un debido proceso y serán castigados los hechos realizados de manera irregular. “Si no somos parte del problema, sí seamos parte de la solución”, puntualizó. Agregar a favoritos alejandro tello cristerna

gobernador de zacatecas

plan de desarrollo urbano

gobierno del estado