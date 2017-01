Vive Latino 2017, más allá de géneros Excélsior

Compartir: Liga Compartir: Rancid, Prophets of Rage y Justice serán los invitados anglosajones de la edición 18 del festival, que se realizará el 18 y 19 de marzo en el Foro Sol Curamos con las tripas y el instinto, no con base en las críticas”, dice el fundador y di­rector Jordi Puig a Excélsior; “lo poco que he estado en la industria me permite detec­tar la profundidad de este tipo de agrupaciones, y tengo cla­ro que son de dominio públi­co, así como lo pueden ser Los Cadillacs.



Como dice la frase famo­sa: el Vive es incluyente y con actitud, entonces ni modo de no hacerlo. Tenemos la oportunidad de ser diversos, además, si no lo hiciéramos, seguro dirían que somos ce­rrados y que está mal, porque ya habíamos abierto esa bre­cha”, agregó.

Sin olvidar a los chavos, a los que crecieron de la mano con el punk y el skapunk ca­liforniano, Puig por fin traerá a Rancid por primera vez a la Ciudad de México, durante el capítulo 18 del festival, que se realizará el 18 y 19 de marzo en el Foro Sol.



Los rumores apuntaban a que Tim Armstrong, su voca­lista y guitarrista, no estaba in­teresado en el mercado latino o que cobraba muy caro, pero todo eso ya quedó atrás.



“Ya les habíamos escrito un par de veces y no teníamos respuesta; sin embargo, esta ocasión hubo reciprocidad, se juntó que iban a otros festiva­les en Sudamérica y fluyó muy rápido. Los artistas tienen su momento y otros cuando no les cuadra, ahora Rancid aprovechó.

Gracias a ellos el festival giró a la onda del punk, dio la oportunidad de que la visita de Prophets of Rage quedara a la perfección, además de te­ner a la base de Rage Against the Machine con varios voca­listas, será una propuesta que irá madurando y siendo muy atractiva”, explicó.

La banda liderada por Brad Wilk y Tom Morello se apo­derará del escenario Indio, mientras que Rancid debuta­rá en la tarima VL.



Además de estos escena­rios, estará disponible la Car­pa Intolerante, el escenario Doritos y la Indio Pilsner. Puig dijo que la Casa Comedy es­tará de regreso con come­diantes como Carlos Ballarta, Daniel Sosa y Alex Fernán­dez; y la Carpa Ambulante proyectará ocho documen­tales, entre los que destacan Oasis: Supersonic, Panora­mas y Hasta la Raíz.

También tendremos el area de El Parque, una zona de descanso para que los que son papás puedan tener un respiro entre banda y banda, y puedan llevar a los chiquitos a experimentar instrumentos, que sepan cómo se siente ser estrella de rock y estar en un escenario”, compartió.

¡A DENUNCIAR!



En ediciones pasadas del Fes­tival Iberoamericano de Cul­tura Musical Vive Latino y el Corona Capital se han virali­zado varios casos de robo al interior del Autódromo, in­cluso se ha dado a conocer el modo de operar de estos ladrones.



Se ha comentado que los sujetos aprovechan la aglo­meración en un escenario para extraer celulares, mone­deros, carteras y diversos ob­jetos de valor de los bolsos de las chicas, y de los pantalones de los chavos. Estamos enterados de estos delitos”, dijo Puig, “no­sotros vamos a desplegar un dispositivo de seguridad fuer­te, sin tocar el sano convivio del público, para poder cap­tar al 1% de los asistentes que sólo son maloras que van a delinquir.



El Vive Latino es de la gente y a mí me gustaría que denuncien a los gandallas, que apoyen a los que sufrie­ron robo y que pidan el apoyo colectivo a la gente de seguri­dad que estará rondando por toda la zona y podamos de­tenerlos, porque eso de los bolseos no lo queremos en el festival”, aseguró.

Puig no entró en detalles al respecto de la seguridad en festivales, a partir de la tra­gedia del Festival de músi­ca electrónica BPM, sucedida en la madrugada del lunes, en Playa del Carmen. Es un festival distinto, de música electrónica, donde se mueven otras cosas (drogas). Nada que ver con lo qué pasa en Vive Latino, pero es la­mentable lo qué pasó”, apun­tó de manera parca.



