Vive Latino, un festival sin etiquetas

"La música es lúdica per se y todos los que estamos aquí somos músicos, al igual que los que han tocado en ediciones anteriores, en ese sentido todos nos dedicamos a lo mismo. El rock sana y es nuestra obligación hacerlo sin estar pensando en pendejadas de géneros.



"La Sonora Santanera, Bronco, Seis Pistos, La Barranca y otros hacemos música (no nos etiquetamos) y eso es lo que verdaderamente importa", compartió en conferencia de prensa, el músico Sabo Romo.



Arturo Ortiz, líder de La Sonora Santanera, dejó en claro que se van a divertir, que tocarán junto a tres músicos invitados de su álbum de 60 aniversario y ven al festival al nivel de Viña del Mar.



"Cuando trabajamos con Saúl Hernandez (voz de Caifanes) conocimos a muchos chavos que nos dijeron que la música les recordaba a sus abuelitos, a sus papás y eso nos gusta, porque la música de la Sonora Santanera es multigenerational", compartió.



Jordi Puig, director del Vive Latino, apuntó que el festival volverá a su formato con cinco escenarios, el regreso de la Casa Comedy, en la que se presentarán standoperos y Carpa Ambulante con proyección de ocho documentales.



A esto se suma la zona de El Parque, un area de descanso y para que los chiquitines aprendan a tocar instrumentos, jueguen a ser rockeros y disfruten con sus papás.



Rancid, Prophets of Rage y Justice serán parte de esta edición del encuentro de música Iberoaméricana. Será la primera vez que la leyenda del punk rock, Rancid, liderada por Tim Armstrong, toque en la CDMX y uno de los actos más esperados.



Puig no quiso entrar a profundidad al tema de la inseguridad en eventos, luego de ser cuestionado sobre la tragedia durante el cierre del BPM en Playa del Carmen, donde murieron cinco personas.



Sin embargo, María Barracuda, quien fue víctima de agresión en diciembre, dejó en claro que lo que se necesita es no tener miedo a la situación.



Otros artistas que también forman parte del cartel de esta edición son Los Fabulosos Cadillacs, Zoé, Attaque 77, Jotdog, Thermo, Julieta Venegas yMexican Dubweiser, entre otros.



