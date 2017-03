Vive Latino; viven sol y música Excélsior

Aquel que no exigiera su chela bien fría, su coqueta helada o su nieve para bajar el calor estaba desalmado.



De todo se vivió en la primera jornada de la edición 18 del Vive Latino, que se realizó ayer en el Autódromo Hermanos Rodríguez.



En el Indio Pilsner, Thermo tuvo el sol de su lado, más no el audio. Las voces y su audio estaban más reventados que los condones que regalaron y sirvieron de atracción para toda la raza. ¿Donde Estás? fue una de las rolas del Arde en mí que hizo olvidar el terrible sonido con el que batallaron los oriundos de Guadalajara.



Por supuesto que los ofendidos prefirieron mejor ir a ver al Dr. Krapula, ir por una chela, souvenirs en el Chopo o mejor echar una siesta recuperadora, porque apenas eran las 17:00 horas y las piernas ya fallaban en algunos payasos que esperaban en Los Caligaris.



Sin embargo, los colombianos de Krapula fueron ese pretexto para echar el carnaval Pambolero en el Escenario Indio. Muchos sabían que el Subcantante es millonario de corazón y levantaron las playeras de sus respectivos equipo para copar a los demás. Los Pumas de la UNAM por supuesto que eran una mayoría, con sus porros de mariguana, sus vasos de chela en torre y un ímpetu que ni siquiera los necaxistas pudieron igualar, pues los de Aguascalientes llegaron en gran número al festival.



La Tremenda Korte en el Pilsner Plata fue la prueba de que el festival es más Latino que nada. La presencia de una de las bandas nacionales de ska fue todo un hit. Varios chavos 2Tone (resurgimiento del ska), skates, con rastas o fumando mariguana armaron un reventón con los capitalinos al ritmo de Tres Patines. El que salió vivo estuvo bañado en sudor y chelas que arrojaron desde la parte trasera del escenario.



Meme hace de las suyas



No sería ninguna sorpresa que tener a Café Tacvba en el currículum del festival fuera garantía para llenar un escenario, sin embargo, para Meme del Real, uno de sus integrantes, ese detalle queda fuera de su actuación.



Durante la primera jornada del encuentro, el músico congregó por méritos propios a miles de seguidores en el escenario Doritos, donde hizo un recorrido por su trabajo musical como solista, al igual que sus participaciones en el cine, deleitándolos durante 40 minutos.



“Házme un hijo, Meme”, “Guapo” y “Eres lo máximo” fueron sólo algunas de las frases que el público lanzó al músico, quien con su peculiar sonrisa agradeció no sin antes hacer un breve tributo a Juan Gabriel con una versión muy especial de Querida.



“Se nos está acabando el tiempo, así es en los festivales, vamos a despedirnos”, comentó Meme antes de interpretar Todo va a estar bien, tema de cuyo video se filmó en la calle de Francisco I. Madero, del Centro Histórico de la Ciudad de México.



Por su parte, la banda Burning Caravan, conformada por músicos de Colombia, Chile y Francia, se encargó de armar la fiesta gitana en la Carpa Intolerante, donde su música cargada de sonidos de los Balcanes hizo bailar a los presentes con su peculiar estilo.



Los instrumentos de viento y los metales fueron protagonistas de esta singular presentación en la que los integrantes no dejaron de disparar notas festivas a las personas que se congregaron frente al entarimado de la carpa más alternativa del Vive Latino.



Para la apertura de la jornada, uno de los platos principales fue el dueto conformado por María Barracuda y Jorge Chiquis Amaro, JotDog, quienes con su propuesta hicieron vibrar a aquellos que se dieron a la tarea de llegar temprano a las instalaciones del Foro Sol.



Con temas como Corazón de metal y Chale, tema que escribieron junto a Rubén Albarrán, los JotDog hicieron bailar al público al que le recordaron que “al fin qué nos importa una vida de cagada”, no sin antes de que María lanzara algunas gorras hacia el público asistente para después hacer body surf (aventarse) sobre los asistentes.



Para la jornada de ayer se esperaba el cierre con Jarabe de Palo, Babasónicos, Bronco, Caligaris, Kinky y Prophets of Rage.



