Vive Riddick complicada transición de jugador a entrenador El estratega de los Barreteros asegura que su padre lo motivo a convertirse en el mejor

Redacción

A inicios de la temporada pasada aún estaba activo como jugador y sufrió una lesión en el tendón de Aquiles, la cual lo hizo perderse el resto de la campaña. Su equipo de entonces, Panteras de Aguascalientes, quiso aprovecharlo y -en vez de cortar al jugador de su plantilla- lo invitó a integrarse al cuerpo técnico como asistente. Fue una experiencia valiosa, que le ayudó a redondear su conocimiento del baloncesto, pero no lo consideró algo definitivo.

Aún estaba latente la posibilidad de rehabilitar su lesión y volver a las canchas, a fin de cuentas seguía en un excelente nivel. Pero el destino le tenía otra cosa en el camino, como el propio Riddick nos comenta: “el dueño del equipo de Guaymas (en CIBACOPA) me contactó para invitarme a dirigir su conjunto. Fue una gran sorpresa, de entrada ni siquiera estaba preocupado de si podría hacerlo o no; la cosa es que aún no decidía si quería volver como jugador y terminar mi carrera en mis propios términos. Pero pensé lo maravilloso que fue recibir la oportunidad de convertirme en entrenador tan sólo 3 meses después de mi lesión, así que acepté el reto; soy una persona que ama los retos.”

Y asumir la dirección técnica de un equipo profesional no es cosa menor para un hombre de 37 años, aún cuando se tiene una trayectoria muy amplia en el baloncesto. Pero Maurice estaba preparado, por todo lo que le tocó vivir como jugador y también por su experiencia en un ambiente deportivo muy exigente con un padre entrenador:

“No fue sencillo tener un padre entrenador; mi papá era muy duro conmigo como jugador. De inicio nunca me forzó a jugar, de hecho yo empecé como jugador de beisbol; desde que era pequeño hasta los 13 años jugué este deporte. Lo que siempre me dijo es que si vas a hacer algo tienes que hacerlo al 100%. Una vez que empecé a jugar baloncesto me la pasaba en el gimnasio, todos los días estaba trabajando para mejorar; veía vídeo a los 14 años, estaba estudiando el juego. Y es que empecé tarde, con lo que tenía mucho terreno que recuperar.”

Una vez que decidió que el baloncesto sería su vida, se metió de lleno. Pero sin importar que tanto avanzara nunca era suficiente para las altas expectativas de su padre, quien además lo dirigió en su equipo de preparatoria (high school). “Recuerdo regresar a casa después de ganar el premio al jugador más valioso del torneo de navidad; todo mundo está feliz, yo voy muy emocionado, y le pregunto si lo vió y él responde “Sí, y también vi tus pérdidas de balón y como dejaste libre a un jugador en la esquina, y que no jugaste fuerte en defensa”. Yo nunca recibí un comentario positivo de mi padre, pero no fue porque no me amara sino porque quería que yo fuera mejor.”



