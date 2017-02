Viviendo el futuro Raúl Muñoz del Cojo

Si hablamos de edades y generaciones es importante ubicarnos a la que pertenecemos, mi caso como se lo he comentado anteriormente corresponde a la Generación “X” donde se etiqueta a las personas nacidas entre los años 60´s y 80´s.

Todos los que pertenecemos a esta porción del tiempo somos hijos de baby boomers y padres de los ya famosos millenials, quienes a su vez se catalogan por demorar algunos ritos de paso a la edad adulta por periodos de tiempo mayores a los de generaciones anteriores.

Regresando a mi generación, le puedo comentar que todos los que fueron niños al mismo tiempo que su servidor, vimos series futuristas como la de Los Supersónicos, donde este tiempo por llegar se representaba de una manera positiva y progresista.

No sé si recuerde a Súper Sónico, a su esposa Lucero Sónico y a Robotina, quien les ayudaba con las labores del hogar.

Desafortunadamente para los integrantes de mi generación que seguimos vivos, nos ha tocado vivir el alcance de esos tiempos que se veían tan lejanos. Es increíble que en la misma Disneylandia, la tierra del futuro, se tuvo que cambiar porque ya se veía vieja.

Es una verdadera tristeza que nuestras generaciones actuales no se hayan sorprendido por el fax, los primeros teléfonos celulares o las múltiples formas de comunicarse hoy en día.

Definitivamente considero que la capacidad de asombro de nuestros jóvenes es tan amplia que les cuesta mucho sorprenderse por algo.

Entrando ya en el tema turístico, me gustaría comenzar con una pequeña reflexión acerca de los servicios que recibiría en cualquier lugar turístico y le haría siguiente pregunta ¿que busca usted o que espera recibir cuando acude a un restaurante?

Haciendo un sondeo rápido con algunas personas que he visto en el transcurso de la semana, obtuve varias respuestas donde las más comúnes fueron el recibir un buen trato y disfrutar del que no se tiene que hacer nada como en casa.

Si estas fueron sus respuestas, tal vez no esté preparado para vivir actualmente los servicios que le ofrecen la cadena de restaurantes Eatsa ubicada en los Estados Unidos.

Estos establecimientos de comida nacen hace apenas unos años en San Francisco y han expandido sus servicios en Washington, D.C, Berkley y la ciudad de Nueva York.

Su particularidad es que están totalmente automatizados y fuera de una persona que está en ellos para orientarle, usted no tiene trato con ningún humano dentro de sus instalaciones.

Claro está que no tiene acceso visual a La Cocina ni a las personas que elaboran la comida, misma que usted recibe en una vitrina y la toma con sus propias manos. Al llegar a este lugar, usted ordena su alimento en pantallas y hace el pago electrónicamente.

Si solo quiere llegar a recoger su comida y no degustar sus alimentos en el lugar, puede ordenar por medio de una aplicación y solo pasar por sus alimentos. La especialidad de la casa son las ensaladas basadas en La Quinoa y el lema publicitario de este lugar es “comida mejor y mas rápida”.

No sé si usted se encuentre preparado para esta clase de servicio, muchas personas que acuden al lugar comentan que de esa forma se servirá la comida en el futuro, otras dicen que simplemente no les gusta ¿usted qué opina?

Para evitar dejarle con la duda y ampliar su conocimiento, le comento que la quinoa en Sudamérica se le veía como un grano, pero en realidad es un pseudo cereal y reciben esta denominación ciertas plantas que producen semillas de un valor nutritivo y un uso similar al de los cereales más comunes.

Al ver a la quinoa botánicamente, estaremos seguros que no es un cereal ya que estos pertenecen a la familia de las gramíneas y la quinoa no, ella pertenece a las quenopodiáceas donde se ubican las espinacas, acelgas y remolacha.

En los restaurantes antes mencionados que utilizan a la quinoa como materia prima, le informo que sus semillas y hojas que se consumen como cualquier verdura.

Este pseudo cereal actualmente está de moda pero los sudamericanos la cultivan desde hace 5000 años y ha servido desde entonces como fuente de alimentación de los pueblos andinos.

Regresando al tema de los servicios en el futuro, le comento que si salgo a comer, me gusta interactuar con las personas que atienden el lugar. tal vez recuerde que en las películas de antes, las cafeterías de vecindarios eran muy comúnes por la atención y amistad que se recibía y ganaba con el tiempo.

Probablemente en estos tiempos que vivimos la tendencia se modifica y nos estemos haciendo más ermitaños que de costumbre, cada vez es más común ver a una familia en un Restaurant y sus miembros no interactúan por estar revisando lo que su celular les dice.

Para terminar solo le preguntaría ¿está realmente preparado para vivir en el futuro? Tal vez no se ha percatado, pero le estamos pisando los talones desde hace mucho tiempo. Por lo pronto a mí que me sigan atendiendo. Hasta la próxima.



