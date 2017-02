Vivimos un desafío económico ante negociaciones con EU: Peña Nieto Excélsior

Reiteró que, como Presidente de la República, se entregará "en cuerpo y alma" a defender los intereses de México y sus connacionales en la Unión Americana. Me ocuparé entregándome en cuerpo y alma a defender la dignidad de los mexicanos", enfatizó.

Señaló que en las negociaciones con la Administración de Donald Trump será para lograr establecer un marco de trabajo en el que ambas naciones ganen. Con Estados Unidos hemos tenido una relación histórica de muchos años, es nuestro vecino geográfico y aquí los gobiernos no podemos alterar y cambiar esa condición. Hay una gran relación binacional en las comunidades de nuestra franja fronteriza y la relación que tenemos entre ambas naciones está en distintos ámbitos", sostuvo.

Agregó que: "vamos a trabajar al amparo de estos principios de defender la dignidad de México, de ejercer la plena soberanía de nuestro país para que lo que depare en lo que construyamos en esta relación signifique ganar-ganar, que México gane, que gane la sociedad de los Estados Unidos y que juntos sigamos creciendo", subrayó. Durante un Diálogo Interactivo que sostuvo con familias beneficiarias de Sedesol en Huejutla de Reyes, Hidalgo. el mandatario resaltó que ha mostrado avances económicos en temas como combate a la pobreza y generación de empleo, por ello pidió no hacer eco de quienes advierte un mal panorama de nuestro país.

En pocas palabras, no se dejen guiar por aquellas voces que a fuerzas nos quieren condenar a que estamos excesivamente mal, tenemos rezagos, tenemos retos, pero también tenemos importantes avances", advirtió.



Dio como ejemplo, los 2.4 millones de empleos que se han generado en los primeros cuatro años de su Gobierno que es una cifra superior a lo que se ha logrado en cualquier otro sexenio.



