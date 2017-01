Volkswagen desplaza a Toyota como máximo vendedor de autos en el mundo AP

Toyota aparentemente perdió el título tras reportar el lunes unas ventas globales de 10,175 millones de automóviles en 2016, por debajo de los 10,31 millones comercializados por Volkswagen.



General Motors ofrecerá sus resultados anuales la próxima semana pero se calcula que no superará la cifra. Será la primera vez que una automotriz alemana comande la clasificación.



Esto sería todo un éxito para VW, que vio empañada su reputación tras un gran escándalo por la manipulación de las pruebas de emisiones contaminantes. El aumento de sus ventas en China ayudó a compensar los daños derivados de la polémica.



Estos resultados destacan la importancia del mercado chino, donde se venden pocos modelos diésel y donde es muy popular el resto del catálogo de la firma germana, dijo Seiji Sugiura, analista automovilístico en el Tokai Tokyo Research Institute.



"Volkswagen podría mantenerse en la cima los próximos años", explicó.



Las ventas globales de Toyota el año pasado fueron ligeramente mejores a las de 2015, con un incremento del 0,2%, aunque no lo suficiente como para superar a Volkswagen, que cuenta además con las marcas Audi, Porsche y Skoda y mejoró sus resultados en un 3,8% con respecto al último ejercicio.



GM —que fabrica las marcas Chevrolet, Cadillac y Opel— vendió 9,8 millones de vehículos en todo el mundo en 2015. Para alcanzar los 10,3 millones, sus ventas tendrían que haber aumentado en 5%, lo cual es poco probable ya que las ventas en Estados Unidos se contrajeron en 1,3% en parte debido a una reducción de los vehículos facilitados a las compañías de alquiler.



