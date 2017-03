Vuelca tráiler cargado de cerveza; la rapiña no se hizo esperar Redacción

El percance sucedió durante la madrugada de este sábado en el camino que une a la población antes mencionada con la de Tetillas.



Se trató de la volcadura de un tráiler, cuyo chofer perdió el control de la unidad por causas desconocidas ya que al arribo de las autoridades al lugar, no fue localizado.



Todavía durante la mañana, el tráiler permanecía volcado, situación que aprovecharon algunas personas para saquear la mercancía.



No obstante, se llevaron una sorpresa cuando se dieron cuenta que los cartones únicamente contenían envases vacíos de cerveza, pero de cualquier y como pudieron se los adueñaron.



El percance quedó bajo el resguardo de los agentes de la Policía Federal que junto con la aseguradora del tráiler se quedaron a cargo.



El reporte fue atendido por elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y de la Dirección de Seguridad Pública (DSP), quienes nada pudieron hacer para evitar la rapiña que se salió del control.



