​Vuelca tráiler que transportaba cerveza en Calera

El incidente ocurrió después del mediodía de este lunes, sobre la carretera federal 45, a pocos metros de la caseta de cobro con dirección a Fresnillo, donde terminó volcada la pesada unidad la cual era conducida por un hombre de aproximadamente 35 años.



Al lugar se movilizaron elementos de seguridad y los paramédicos de Protección Civil Municipal, estos últimos atendieron al conductor ya que sufrió un golpe en la cabeza debido al accidente que le provocó un poco de sangrado, sin que fuera necesario su traslado al hospital.



El chofer aceptó su responsabilidad al admitir que por un descuido de él, la unidad se salió del camino y debido la inclinada pendiente de la terracería, el tráiler y las cientos de cervezas del grupo Modelo, terminaron a un lado de la carretera.



Esto no evitó que un numeroso grupo de personas al percatarse de lo acontecido detuvieran su marcha y empezaran con la rapiña, hasta dejar solo pedazos de botellas rotas esparcidas en el césped.



Finalmente las autoridades viales abanderaron la zona y posteriormente levantaron la unidad para trasladarla al corralón para el deslinde de responsabilidades.



