Vuelca un tráiler cargado con 29 toneladas de veladoras

Se trató de una volcadura ocurrida este sábado a las 12:30 de la tarde, en Tránsito Pesado, a la altura de la colonia Mecánicos, en las inmediaciones del Mercado de Abastos.



El camión de carga que transportaba las 29 toneladas de veladoras, había salido de Monterrey y tenía como destino Guadalajara, a donde ya no llegó.



El chofer que lo manejaba, Iván, de 29 años, resultó con golpes contusos por lo que fue atendido en el lugar de los hechos por socorristas de la Cruz Roja, quienes posteriormente los trasladaron a un centro hospitalario donde lo reportaron como estable.







Su acompañante, un joven de aproximadamente 25 años, explicó a las autoridades presentes que al momento de salir de la curva, un pequeño montículo que sobresale de la carpeta asfáltica provocó que Iván perdiera el control hasta volcar, aunque la Policía Federal, no descartó el exceso de velocidad como otro factor para que se originara el percance.



Los encargados de la parte administrativa del siniestro fueron los agentes federales que enviaron al tráiler al corralón, mientras que personal de Protección Civil del Estado cubrió con arena, líquidos derramados en la carretera.



Quienes no perdieron la oportunidad de llevarse una veladora fueron los vecinos de colonias aledañas, sin embargo, a pocos les tocó una debido a que el lugar fue acordonado por policías municipales.



