Vuelve el señor Ávila

Hemos considerado que dentro de su fuero interno, el señor Ávila se divertía anticipadamente con las actitudes, preguntas y respuestas que provocaba y con las interpretaciones virtuales que daba a las órdenes, que como empleado recibía, de alguno de sus diferentes patrones, ya que tuvo varios, todos ellos conectados con el comercio de telas y ropa.

En cierta ocasión, uno de sus patrones se encontraba sobre una escalera de tijera, deteniendo una lámpara, que por alguna razón no encendía, y tratando de arreglarla subió a la escalera de donde ya no pudo bajar sin exponer al artefacto que trataba de componer.

Señooor Ávilaaaa...!

-A sus órdenes.

“Vaya con don Chon de la Torre y pregúntele si tiene un desarmador”.

Luego de pocos minutos regresa y responde: -que sí tiene....

Buenoooo, dígale que si me lo puede prestar....

-Que sí se lo puede prestar.

Bueno.... dígale que me lo preste, porque ya me estoy cansando de sostener esto.

-Dice Don Chon, que ¿de qué medida....?

Vaya a la Tiznada, no me traiga nada y bajando de la escalera, dejó la lámpara sosteniéndose precariamente de un alambre.

Respondió el señor Ávila: “No sé dónde queda ese lugar, por lo que suplico me informe donde queda y si usted sabe, es que ya fue por su voluntad o por mandato.

Cuentan que Don Alfredo tenía “pleito casado”, con Chonito de la Torre y se comenta que ese era un pleito muy singular y amistoso, pudiendo asegurarse que tenían una aversión muy tolerada el uno para el otro.

Cierta vez, llegó el señor de la Torre al establecimiento donde laboraba nuestro personaje y sacando un billete de diez pesos dijo: -señor Ávila, hágame el favor de cambiarme este de a diez por puros de a peso.

Señor De la Torre, se ha equivocado de establecimiento, pues aquí no vendemos puros y menos de a peso, pues por ese precio tendrían que ser de los más corrientes, pero bueno cada quien arrea el vicio que mejor puede pagar.

En otra ocasión, una persona por él conocida, se acercó suplicante para que le hiciera el favor de prestarle 20 pesos, para pagar su recibo de energía eléctrica, pues ya había recibido amenaza de corte.

-Señor Ávila, por favor no sea malo, présteme 20 pesos..!

Ejemmm... así que para usted, el no ser malo, implica que le tenga que prestar dinero, pero mire, si pide prestado es que no tiene y si no tiene, tampoco podrá pagar, podría no ser malo y prestárselos, pero ello implica el riesgo de ser pendejo.

-Además, tampoco puedo, pues hice un trato con el banco, ellos me prometieron no dedicarse a vender ropa, como yo lo hago y yo les prometí no prestar dinero, como solo a ellos debe corresponder.

Ujuleeee, se me hace que no trae ni 20 pesos.

-Eso a usted no le incumbe, pero si la pregunta tiene el afán sicológico que le demuestre que si los traigo, se equivoca, pues tampoco lo voy a convencer, porque si yo lo convenzo de que sí los traigo, me estoy exponiendo a que usted me convenza de que se los preste, así que mejor váyase y de paso se compra una vela, para que se alumbre y se lo aclaro, porque podría usted ser un mal pensado y decirme una grosería, así que le aclaro que es para que se alumbre.

Adioooós.





