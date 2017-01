Vuelven sobrevivientes del avionazo del Chapecoense al estadio AP

redaccion@imagenzac.com.mx CHAPECO.- Poco a poco, Rafael Henzel subirá hasta un pequeño cubículo en el estadio del Chapecoense brasileño para transmitir un amistoso el sábado, el primer partido del club desde que la mayoría de su plantel y cuerpo técnico fallecieron en un accidente aéreo hace dos meses.Tan sólo seis de los 77 pasajeros sobrevivieron a la tragedia. Henzel fue uno de ellos."La escalera de la Arena Condá es muy empinada, pero tengo una motivación adicional para volver al estadio y ver a los jugadores vestir nuestra camiseta, ver a los hinchas. La escalera no me detendrá", dijo Henzel en una entrevista después de su programa de radio en Oeste Capital.Henzel ha transmitido los partidos de Chapecoense desde 2012, convirtiéndose en la voz del equipo en esta ciudad en el sur de Brasil. Después de 20 días en el hospital, siete costillas fracturadas, varias cicatrices — incluyendo una sobre el ojo derecho — y una pulmonía, Henzel volvió a trabajar en la estación de radio hace poco más de una semana. Agregar a favoritos henzel

