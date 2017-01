Whats App tiene nuevas sorpresas; echa un vistazo de qué se trata Redacción

Una vez que recuperes la señal, el app se encargará de enviar todos esos mensajes pendientes.



Gestiona mejor el uso de datos y almacenamiento

Esta nueva versión de WhatsApp ha actualizado el apartado de Uso de datos y almacenamiento, disponible en el apartado de Configuración del app.



Ahora accediendo a esta opción podrás borrar chats y mensajes directamente de un contacto en particular.



De este modo si en el grupo de tu familia sabes que han enviado 100 videos de gatitos, podrás ir y gestionar directamente esos archivos, revisar su peso y decidir si vacías o no el chat.



Un detalle interesante es que podrás elegir qué tipo de archivos deseas eliminar. Al pulsar sobre la opción "Vaciar chat", podrás seleccionar si quieres eliminar únicamente las imágenes, los videos, o todos los contenidos.



Ahora puedes elegir hasta 30 fotos o videos para enviar a tus contactos

Algo que también ha mejorado es que ahora puedes enviar más fotografías y videos al mismo tiempo a un único contacto o grupo. Puedes enviar hasta 30 de una sola vez.



