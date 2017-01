WhatsApp dirá a tus contactos dónde estás Excélsior

Informes revelaron que en la cuenta de Twitter de WABetaInfo se ha dado a conocer que la próxima actualización de WhatsApp traerá al menos una nueva prestación que consistirá en informar a tus contactos dentro de un grupo en qué sitio estás en tiempo real.



Si ya había usuarios a los que les molestaba lo de las palomitas, dobles palomitas o palomitas azules, ahora esta noticia parece que no les caerá nada bien.



Sin embargo, al parecer se tratará de una función totalmente opcional, es decir lo mismo que puedes hacer cuando quieres dejar que otros vean si has leído sus mensajes.



Para saber el punto en el que te encuentras deberás habilitar el posicionamiento GPS de tu teléfono para facilitar información sobre tu ubicación exacta, durante un tiempo que podrá ser limitado, puede ir desde un minuto, dos, cinco, etc.



De momento estos datos se podrán compartir solo dentro de un grupo.



Los administradores de la aplicación mantienen en fase de prueba esta nueva función en las versiones beta 2.17.3.28 (iOS) y 2.16.399 (Android).



Y todavía no existe una fecha concreta de liberación de un paquete definitivo de actualización.



