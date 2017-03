WhatsApp planea el regreso de la frase de "estado" en tu perfil Excélsior

Sin embargo, a algunos usuarios no les pareció tan buena idea esta actualización y vieron con desagrado que desapareciera su frase de estado.



Ante esto, la aplicación de mensajería está preparando el regreso de sus tradicionales "estados", pero los bautizaría con otro nombre, que de acuerdo con el sitio especializado WABetaInfo podría llamarse Tagline.



En caso de que no quieras esperarte a que WhatsApp habilite esta función para todos sus usuarios, puedes descargar WA Tweaks , una aplicación que permite acceder a funciones de la app que aún están en su versión Beta.



WA Tweaks permite "engañar" a WhatsApp para que active determinadas funciones o configuraciones que de otro modo permanecerían ocultas.



Hay dos formas de habilitarlo. La primera es desde el menú de WhatsApp, donde se debe buscar "My About" y hacer la solicitud de cambio. La otra forma es desde la foto de perfil, se accede a ésta y se cambia el estado.



