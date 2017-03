Y ahora deportan a 'Chabelita'; también le cancelan la visa Redacción

La actriz capitalina de 50 años pretendía volar de Los Ángeles a Seattle cuando en la terminal área las autoridades migratorias la detuvieron, la interrogaron y posteriormente la regresaron al país, tras cancelarle la visa, por lo cual ya no podrá viajar a EU en un lapso de cinco años.



Trascendió que según el empresario californiano que la contrató para un show, éste contactó a un socio en Seattle y al ver que su vuelo no llegaba a ese destino se alarmaron por su ausencia, dado que la artista suele ser muy formal en sus compromisos laborales.



Supuestamente dicho empresario estaría siendo vigilado por las autoridades migratorias de EU, ya que paradójicamente es el mismo que contrató a Carlos Bonavides Huicho Domínguez, Yared Licona La Wander Lover y Maribel Fernández La Pelangocha, comediantes mexicanos que también fueron detenidos la semana pasada, bajo los mismos cargos y con las mismas sanciones.



Su lacrimógeno personaje de confesionario, llamado Chabelita, fue creado para la serie ochentera ¿Qué nos pasa? y tras hacerse popular apareció en Humor es... Los Comediantes.



comediante

deportada

estados unidos

méxico