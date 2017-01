Y después de serie… Paco regresa a vender empanadas Excélsior

‘Paco, el mercadólogo del futuro’ compartió un video a través de su espacio en Facebook, en el que agradece a la gente que le acompañó en la venta de empanadas.

Muchas gracias a todos los que estuvieron al pendiente de la venta de empanadas en la isla”, señaló.

Indicó que en su jornal “fui caminando desde el Walmart de la Multiplaza a la isla; aproximadamente en 40 minutos o una hora, toda la gente que ayer mandaba sus mensajes que quería empanadas, pues a ellos les surtimos muy bien. Pásenla bien y obviamente… saludos desde Acapulco”.



El pasado 13 de diciembre, Paco compartió una imagen en que promocionaba a ‘Paquito, el panadero’, un capítulo de ‘La Rosa de Guadalupe’.



Los usuarios de redes sociales cuestionaron la decisión de los padres del joven, al aceptar su participación en una serie televisiva en lugar de una beca. …Lo que debiste de haber aprovechado no lo hiciste; esto no creo que te (haga ver) como un gran empresario; creo que vas a perder credibilidad”, expuso Narda Michelle García Hernández.

Además, a ‘Paco’ se le ha visto en algunos espectaculares y su espacio en Facebook ha sido referente para promover su participación en algunos programas de televisión.



Algunos no olvidan su peculiar estilo para ofertar sus empanadas… Imagine si en este momento dejara a la deriva la canasta de empanadas, tendría que esperar 86 mil 400 segundos que son los que conforman 24 horas de hoy a mañana pensando en el por qué no consumieron una empanada, cuando en tiempo y forma tuvieron las 23 órdenes a su total disposición”, dice Paco a dos potenciales clientes.

Como tampoco olvidan el boom en redes sociales, pero el chico de 15 años, prefirió seguir en la playa, vendiendo sus ya clásicas empanadas de jamón con queso, queso con jamón, combinadas y de tiburón dietético.



Sus padres pusieron el stop a las propuestas de Jürgen Klaric y empresas de marketing, aunque tal vez lo más sonado fue rechazar la oferta del director de Alianzas Estratégicas de América Móvil, Arturo Elías Ayub.



