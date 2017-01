¿Y los líderes? Pt. 2 Rafael Flores Mendoza

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



De pronto se viene el caos. Aparecen en las redes sociales los actos vandálicos, los robos, los saqueos. Acusaciones mutuas entre grupos de poder. Todos y nadie son autores intelectuales de la “desobediencia civil”.



Y es aquí donde abordaré el segundo tema. ¿Y dónde están los líderes?

La historia nos cuenta que después del último movimiento armado en México, los esfuerzos por expresar el descontento de los ciudadanos se han dado con mayor frecuencia (y con resultados más palpables) a través de las agrupaciones organizadas. Principalmente fueron los sindicatos presionando a sus patrones y las organizaciones sociales haciendo ruido a nivel nacional las que se encargaban de que los cambios relevantes se llevaran a cabo. Podemos recordar los movimientos del SNTE, del Barzón, de la CTM, de Luz y Fuerza, incluso de Personal de Aviación, motivando la voluntad no sólo de los propios agremiados sino de la población civil en general. Si las demandas tenían eco en la sociedad, y llegaban hasta las instancias correspondientes, entonces venían las mesas de diálogo, los acuerdos y finalmente la ejecución de acciones que resarcieran o mejoraran aquellas situaciones en las que las personas se veían vulneradas.



Es sabido que, como en cualquier grupo de poder, aparecen de vez en cuando líderes corruptos, que dejan de lado los intereses de sus “protegidos” para en determinados casos formar alianzas con los que se supone deberían confrontar para solucionar las quejas de las mayorías.



En la actualidad pareciera que dicho es el caso, ya que no vemos por ningún lado a las distintas fuerzas sindicales aparecerse como se debe en los más recientes movimientos de desaprobación contra el Gobierno Mexicano. Por eso pregunto: ¿Y los líderes dónde están? ¿Acaso han confabulado en contra de las personas y están cómodamente recibiendo fuertes sumas de dinero para mantenerse pasivos? Estos líderes son quienes deberían tomar la bandera de



@Rafael_FloresM La semana pasada abordé el tema del gran engaño, que debemos enfrentar informándonos sobre la realidad de los hechos. El actual Gobierno tergiversa las cosas, pretende manipular nuestra opinión y nuestra voluntad. Así lo hemos visto en los últimos días, justo cuando las personas comienzan a organizarse en un clamor auténtico de desaprobación.De pronto se viene el caos. Aparecen en las redes sociales los actos vandálicos, los robos, los saqueos. Acusaciones mutuas entre grupos de poder. Todos y nadie son autores intelectuales de la “desobediencia civil”.Y es aquí donde abordaré el segundo tema. ¿Y dónde están los líderes?La historia nos cuenta que después del último movimiento armado en México, los esfuerzos por expresar el descontento de los ciudadanos se han dado con mayor frecuencia (y con resultados más palpables) a través de las agrupaciones organizadas. Principalmente fueron los sindicatos presionando a sus patrones y las organizaciones sociales haciendo ruido a nivel nacional las que se encargaban de que los cambios relevantes se llevaran a cabo. Podemos recordar los movimientos del SNTE, del Barzón, de la CTM, de Luz y Fuerza, incluso de Personal de Aviación, motivando la voluntad no sólo de los propios agremiados sino de la población civil en general. Si las demandas tenían eco en la sociedad, y llegaban hasta las instancias correspondientes, entonces venían las mesas de diálogo, los acuerdos y finalmente la ejecución de acciones que resarcieran o mejoraran aquellas situaciones en las que las personas se veían vulneradas.Es sabido que, como en cualquier grupo de poder, aparecen de vez en cuando líderes corruptos, que dejan de lado los intereses de sus “protegidos” para en determinados casos formar alianzas con los que se supone deberían confrontar para solucionar las quejas de las mayorías.En la actualidad pareciera que dicho es el caso, ya que no vemos por ningún lado a las distintas fuerzas sindicales aparecerse como se debe en los más recientes movimientos de desaprobación contra el Gobierno Mexicano. Por eso pregunto: ¿Y los líderes dónde están? ¿Acaso han confabulado en contra de las personas y están cómodamente recibiendo fuertes sumas de dinero para mantenerse pasivos? Estos líderes son quienes deberían tomar la bandera de Agregar a favoritos gobierno

realidad

organizaciones

ciudadanos