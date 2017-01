¿Y si nos ponemos de acuerdo? Raúl Muñoz del Cojo

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Comenzamos las vacaciones con unos agentes de tránsito cero tolerantes. Repercutió rápidamente este comportamiento con el turismo y nos condujo a una junta urgente con el director de Tránsito, el secretario de Turismo y algunos hoteleros afectados.



El objetivo de esta conducta por parte de los uniformados era liberar al Centro Histórico de la capital de dobles y triples filas características de esta temporada.



Para fortuna nuestra, la frase del director de Tránsito en esa junta fue, venimos a buscar el como si, no el como no, y si nos van a decir las verdades, deberemos de soportar y no tener la piel tan delgada.



Esta manera de trabajar por parte del licenciado Miguel Rivera Villa quien nos demostró una vez mas que lo que se necesita en la política para lograr resultados positivos es la buena voluntad del funcionario responsable.



Entre los acuerdos logrados destacan más tolerancia de los uniformados con el turismo y otorgar en caso de ser necesario infracciones de cortesía, permitir el acceso a pipas para el abastecimiento de agua de los hoteles que tienen ese problema, ya que era tema negado.



Nos comprometimos en buscar en conjunto un lugar para la pernocta de autobuses turísticos, punto con el cual hubo mucha discusión, asimismo se comprometieron en no escatimar los esfuerzos para controlar y avisar acerca de los cierres del centro. Finalmente se nos proporcionó un número telefónico permanente donde con solo marcarlo, se daría tramite de inmediato a la solución de nuestros problemas.



Otra de las novedades de la temporada y por cierto muy atípica fue la escasez de gasolina en Zacatecas y estados vecinos. Las consecuencias llegaron pronto con cancelaciones, corte repentino de días y algunos otros que tuvieron que ampliar su estancia por la falta del combustible. Por suerte estas cancelaciones de las que les hablo no repercutieron en los números finales.



En otros estados vecinos al nuestro, hoteleros de esas plazas se quejaron del recorte de la temporada vacacional, viendo muy dañino para esas plazas el que algunas escuelas estuvieran saliendo hasta el 23 de diciembre. Afortunadamente para nosotros, este no fue motivo de baja en ocupación hotelera.



En el municipio de Fresnillo también se tuvo mejor ocupación que el año pasado, si pudiera hacer por este medio un llamado de atención a nuestras autoridades municipales, solamente les comentaría que Fresnillo recibió a su gente sucio, con los jardines invadidos de ambulantes, oscuro y con miles de baches abiertos.

No entiendo el porque de la falta de coordinación entre el departamento de agua potable que abre una calle para reparar una fuga y hasta después de varios meses si hay suerte, se repara el daño en el pavimento, por esto y mas insisto en que nos debemos poner de acuerdo para recibir al turista como se merece.



Por otro lado vivimos en carne propia la aprobación de varios impuestos incluyendo el aumento en un 50% del impuesto al hospedaje. Si bien este dinero se usa para promoción y termina en un fideicomiso que nosotros manejamos, un aumento así nos deja automáticamente fuera de competencia con nuestros vecinos a la hora de vender servicios de hospedaje.



Claro está que la comisión de turismo del la actual legislatura y nuestros supuestos amigos aliados en la misma no movieron un dedo siquiera para preguntar que pensábamos al respecto. Si no trabajan con la gente ¿para qué tienen comisiones?



Lo positivo de esto es que hasta el momento nuestro Gobernador escucha y dio puerta a opiniones del sector que parece revertirán al menos una parte de esa prematura decisión del aumento al impuesto de hospedaje.



Si entramos de lleno en el tema de la ocupación, le comento que tuvimos dos muy buenos fines de semana acompañados de un clima no tan cruel como el que generalmente tenemos en estas fechas. El fin de semana de Navidad vimos nuevamente al turismo disfrutando del Centro Histórico.



Para el fin de semana del ocaso del año, las fiestas en lo hoteles se vieron muy nutridas por personas que nos dieron la oportunidad de fungir como su casa en tan importante fecha. A todos los que vinieron y confiaron en nosotros, muchas gracias.



Como verá y a pesar de las críticas de nuestros enemigos naturales que por lo regular son de nuestro estado, Zacatecas se consolida como un destino de primer nivel para visitar en cualquier temporada del año.



Para terminar solamente me resta recordarles que si trabajamos en conjunto sociedad, iniciativa privada y gobierno podremos dar a nuestros visitantes ese valor adicional que todo mundo busca. También veo muy importante el agradecer públicamente la voluntad del gobernador para llegar a acuerdos productivos para el turismo de Zacatecas.



Reitero como siempre y le recuerdo a nuestras autoridades que el sector hotelero es un aliado de ustedes, les aseguro no somos sus enemigos y si quieren públicamente digo que pueden confiar en nosotros.

Cierro esta primera del año haciéndoles nuevamente la pregunta clave ¿y si nos ponemos de acuerdo? La respuesta está en sus manos.



Hasta la próxima.



rmunozc1970@hotmail.com En esta primera columna del año quiero hacer un recuento turístico de lo acontecido en esta última temporada vacacional, de la misma manera me gustaría hacer mención de esos pequeños detalles externos a lo turístico que le dieron un tinte diferente a estos días de descanso que tan bien cayeron a la mayoría de nuestras visitas.Comenzamos las vacaciones con unos agentes de tránsito cero tolerantes. Repercutió rápidamente este comportamiento con el turismo y nos condujo a una junta urgente con el director de Tránsito, el secretario de Turismo y algunos hoteleros afectados.El objetivo de esta conducta por parte de los uniformados era liberar al Centro Histórico de la capital de dobles y triples filas características de esta temporada.Para fortuna nuestra, la frase del director de Tránsito en esa junta fue, venimos a buscar el como si, no el como no, y si nos van a decir las verdades, deberemos de soportar y no tener la piel tan delgada.Esta manera de trabajar por parte del licenciado Miguel Rivera Villa quien nos demostró una vez mas que lo que se necesita en la política para lograr resultados positivos es la buena voluntad del funcionario responsable.Entre los acuerdos logrados destacan más tolerancia de los uniformados con el turismo y otorgar en caso de ser necesario infracciones de cortesía, permitir el acceso a pipas para el abastecimiento de agua de los hoteles que tienen ese problema, ya que era tema negado.Nos comprometimos en buscar en conjunto un lugar para la pernocta de autobuses turísticos, punto con el cual hubo mucha discusión, asimismo se comprometieron en no escatimar los esfuerzos para controlar y avisar acerca de los cierres del centro. Finalmente se nos proporcionó un número telefónico permanente donde con solo marcarlo, se daría tramite de inmediato a la solución de nuestros problemas.Otra de las novedades de la temporada y por cierto muy atípica fue la escasez de gasolina en Zacatecas y estados vecinos. Las consecuencias llegaron pronto con cancelaciones, corte repentino de días y algunos otros que tuvieron que ampliar su estancia por la falta del combustible. Por suerte estas cancelaciones de las que les hablo no repercutieron en los números finales.En otros estados vecinos al nuestro, hoteleros de esas plazas se quejaron del recorte de la temporada vacacional, viendo muy dañino para esas plazas el que algunas escuelas estuvieran saliendo hasta el 23 de diciembre. Afortunadamente para nosotros, este no fue motivo de baja en ocupación hotelera.En el municipio de Fresnillo también se tuvo mejor ocupación que el año pasado, si pudiera hacer por este medio un llamado de atención a nuestras autoridades municipales, solamente les comentaría que Fresnillo recibió a su gente sucio, con los jardines invadidos de ambulantes, oscuro y con miles de baches abiertos.No entiendo el porque de la falta de coordinación entre el departamento de agua potable que abre una calle para reparar una fuga y hasta después de varios meses si hay suerte, se repara el daño en el pavimento, por esto y mas insisto en que nos debemos poner de acuerdo para recibir al turista como se merece.Por otro lado vivimos en carne propia la aprobación de varios impuestos incluyendo el aumento en un 50% del impuesto al hospedaje. Si bien este dinero se usa para promoción y termina en un fideicomiso que nosotros manejamos, un aumento así nos deja automáticamente fuera de competencia con nuestros vecinos a la hora de vender servicios de hospedaje.Claro está que la comisión de turismo del la actual legislatura y nuestros supuestos amigos aliados en la misma no movieron un dedo siquiera para preguntar que pensábamos al respecto. Si no trabajan con la gente ¿para qué tienen comisiones?Lo positivo de esto es que hasta el momento nuestro Gobernador escucha y dio puerta a opiniones del sector que parece revertirán al menos una parte de esa prematura decisión del aumento al impuesto de hospedaje.Si entramos de lleno en el tema de la ocupación, le comento que tuvimos dos muy buenos fines de semana acompañados de un clima no tan cruel como el que generalmente tenemos en estas fechas. El fin de semana de Navidad vimos nuevamente al turismo disfrutando del Centro Histórico.Para el fin de semana del ocaso del año, las fiestas en lo hoteles se vieron muy nutridas por personas que nos dieron la oportunidad de fungir como su casa en tan importante fecha. A todos los que vinieron y confiaron en nosotros, muchas gracias.Como verá y a pesar de las críticas de nuestros enemigos naturales que por lo regular son de nuestro estado, Zacatecas se consolida como un destino de primer nivel para visitar en cualquier temporada del año.Para terminar solamente me resta recordarles que si trabajamos en conjunto sociedad, iniciativa privada y gobierno podremos dar a nuestros visitantes ese valor adicional que todo mundo busca. También veo muy importante el agradecer públicamente la voluntad del gobernador para llegar a acuerdos productivos para el turismo de Zacatecas.Reitero como siempre y le recuerdo a nuestras autoridades que el sector hotelero es un aliado de ustedes, les aseguro no somos sus enemigos y si quieren públicamente digo que pueden confiar en nosotros.Cierro esta primera del año haciéndoles nuevamente la pregunta clave ¿y si nos ponemos de acuerdo? La respuesta está en sus manos.Hasta la próxima. Agregar a favoritos tortamundos

columnas

imagen de zacatecas

opinión