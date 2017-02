"Ya estamos diseñando el muro": Donald Trump Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



En una conferencia de jefes de Policía y oficiales de las fuerzas del orden, comentó que, a pesar de lo que algunos pensaron, "no estaba bromeando" durante la campaña electoral al hacer la promesa de construir la barrera fronteriza.



Yo no bromeo sobre cosas así [...] No, tendremos un muro. Será un gran muro y hará mucho, será de mucha ayuda", insistió el mandatario.



Pregunten a Israel sobre muros. ¿Los muros funcionan? Solo pregunten a Israel. (los muros) Funcionan si se hacen como es debido", agregó.



Asimismo, Trump afirmó que "es hora de detener" la entrada de drogas a los Estados Unidos.



elpais@imagenzac.com.mx El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el muro que construirá en la frontera con México "está siendo diseñado ahora mismo", y detalló que será "grande" y "de mucha ayuda" para garantizar la seguridad del país.En una conferencia de jefes de Policía y oficiales de las fuerzas del orden, comentó que, a pesar de lo que algunos pensaron, "no estaba bromeando" durante la campaña electoral al hacer la promesa de construir la barrera fronteriza.Yo no bromeo sobre cosas así [...] No, tendremos un muro. Será un gran muro y hará mucho, será de mucha ayuda", insistió el mandatario.Pregunten a Israel sobre muros. ¿Los muros funcionan? Solo pregunten a Israel. (los muros) Funcionan si se hacen como es debido", agregó.Asimismo, Trump afirmó que "es hora de detener" la entrada de drogas a los Estados Unidos. Agregar a favoritos trump

muro

diseño

campañ