Ya renuncié a mi medalla: Bolt 

Carter ha dicho que apelará el resultado positivo al estimulante prohibido methylhexaneamine que las autoridades detectaron al volver a analizar sus muestras de los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing.



El resultado anunciado la semana pasada por el COI despojó a Jamaica del oro en el relevo 4x100, una de las tres medallas que Bolt ganó en Beijing. El hombre más rápido del mundo repitió el triplete de los 100, 200 y 4x100 en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.



Bolt y su compatriota Asafa Powell llegaron el miércoles a Melbourne, para participar en una prueba de atletismo que comienza el sábado.



"Al principio, estaba desilusionado, por supuesto", dijo Bolt en el aeropuerto de Melbourne. "Pero estas cosas pasan... no estoy triste, estoy esperando a ver si Nesta apelará", agregó. "Así que ahora mismo estoy esperando a ver qué pasa. Pero ya renuncié a mi medalla".



